Axion Technologies annonce 77 mises à pied à ses installations de fabrication de Lévis et de La Pocatière

QUÉBEC | Soixante-dix-sept employés d’Axion Technologies à Lévis et à La Pocatière seront mis à pied d’ici la fin du mois de janvier prochain, a annoncé, vendredi, le fournisseur du secteur du transport ferroviaire et par autobus.

Dans un communiqué, Axion a expliqué que cette situation a été rendue nécessaire par «un nouvel alignement stratégique chez Luminator Technology Group (LTG)», sa maison-mère, qui l’amène «à regrouper ses activités de production dans ses nouvelles installations de Plattsburgh dans l’État de New York et de Gdansk en Pologne, dans une stratégie visant à se rapprocher de sa clientèle et à réduire la fluctuation de la main-d’œuvre».

La nouvelle stratégie de l’entreprise aura donc comme effet, au Québec, le départ de 55 employés à Lévis et 22 à La Pocatière, «du côté de la fabrication dans les installations actuelles d’Axion Technologies [...], progressivement d’ici la fin janvier 2019». «De nombreux efforts ont été investis dans le passé pour le maintien des emplois manufacturiers locaux, sans le succès escompté», a expliqué Axion, ajoutant que les employés touchés ont été rencontrés vendredi matin.

La compagnie a précisé que cette annonce touche uniquement ses opérations manufacturières canadiennes. «Les opérations non manufacturières, elles, vont se poursuivre et même s’accroître à Lévis comme à La Pocatière, et maintiendront 70 personnes en emploi.»

Axion Technologies est membre du groupe LTG depuis 2014. Elle est un fabricant et un intégrateur de systèmes d’affichage, de vidéosurveillance et de communication audio fournissant des produits et des systèmes à des opérateurs du domaine ferroviaire et d’autobus.