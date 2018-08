Bizarre histoire d’amour!

Il y a plusieurs mois, j’ai connu un homme par correspondance. Dès le début, je lui ai fait savoir qu’il n’était pas question pour moi d’avoir une aventure avec un homme déjà engagé dans un couple, car je refuse d’être la cinquième roue d’un carrosse. Comme vous voyez, je ne pouvais pas être plus claire.

Comme il ne m’a jamais parlé de la présence d’une éventuelle compagne dans sa vie, je le croyais seul et ça me rassurait. À mesure que la confiance s’installait entre nous, j’en suis réellement tombée amoureuse. On a alors commencé à se parler au téléphone. J’aimais l’intelligence qui se dégageait de ses propos, j’aimais sa voix qui me rendait folle chaque fois qu’on se parlait.

Mais voilà qu’au bout de deux mois de communications suivies avec lui, de longues conversations où nous nous étions laissés aller à vivre des fantasmes sexuels à distance, il m’annonce d’un coup qu’il vit avec une femme depuis quinze ans. Le choc que ça m’a fait, vous ne pouvez pas savoir.

La femme avec qui il vit, disait-il, est très malade, et il ne peut la quitter comme ça sans appréhender un malheur qu’il ne se sent pas prêt à affronter. Je lui demande alors pourquoi il ne m’en a rien dit. Sa réponse fut : « Tu n’aurais jamais accepté d’apprendre à me connaître si je te l’avais dit. » Ce qui est vrai en fait. Mais il gardait le pire pour la fin. Sa femme avait mis la main sur mes lettres et le sommait de rompre avec moi. Ce qu’il refusait de faire, me disait-il alors. Et il ajouta : « Est-ce que tu souhaites me laisser à cause de tout ça ? » J’ai répondu « Non, même si la situation m’inquiète ! »

Depuis ce jour, je n’ai plus eu aucune nouvelle de lui. Je ne veux pas communiquer avec lui, car vu que cette femme sait que j’existe, elle risque de me causer des problèmes. Que pensez-vous de ça Louise ? Suis-je naïve ? Devrais-je mettre une croix sur cette histoire ou espérer que cet homme me recontacte ?

Suzanne

Il faudrait savoir ce que vous voulez ma chère Suzanne. Étiez-vous sincère quand vous affirmiez que vous n’accepteriez jamais d’être la cinquième roue d’un carrosse, ou disiez-vous cela pour vous donner bonne conscience ? Car s’il revenait, ce serait en tant qu’homme engagé avec une autre, puisqu’il vous a dit qu’il ne la quitterait jamais.

Réfléchissez un peu et demandez-vous si dans le cas où sa conjointe n’aurait pas appris votre existence en mettant la main sur vos lettres, il n’aurait pas continué à vous mener en bateau aussi longtemps que votre patience l’aurait supporté ? Vous êtes naïve. À vous de décider de cesser de l’être en mettant une croix sur cette histoire.