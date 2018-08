Cascades, mascottes et cannabis

Difficile de passer après le flamboyant gala ComediHa ! de la veille, dans lequel Véronique Cloutier avait tout arraché. Mario Tessier et Véronique Claveau ont néanmoins livré vendredi, au Palais Montcalm, un gala divertissant, mais qui a inévitablement souffert de la comparaison.

Il y avait de belles idées, dont le numéro d’ouverture. «Les trop gentils» Patricia Paquin et Marc Hervieux ont été invités par les animateurs à se transformer en «bitches». Le chanteur fâché et la douce animatrice cinglante : le contre-emploi nous a bien fait rire.

Plus tard, l’assemblée annuelle de MARDE, les mascottes associées regroupées dans l’enthousiasme, a reçu un accueil mitigé. Mario Jean, sous le castor Tourlou, s’est joint au lapin sous lequel se cachait Véronique Claveau pour leur réunion annuelle.

La mascotte de Mario Tessier, Coco la courge, ressemblait volontairement à un appareil reproducteur masculin. Les gags en bas de la ceinture étaient prévisibles. Deux autres mascottes, dont un cochon, «la mascotte de Juste pour rire», étaient en réalité des cascadeurs qui se sont livrés une bataille de mascottes qui au final, n’était pas vraiment drôle et utile au numéro.

Véro brille

Pour son premier gala, la dynamique Véronique Claveau a été excellente à l’animation. On lui en aurait voulu de ne faire d’imitations. Ce qu'elle a fait en entonnant des chansons loufoques écrites par Mario Tessier, imitant Isabelle Boulay, Ginette Reno, Dalida et Céline Dion au grand bonheur du public.

En clôture, le tandem a parodié brillamment Justin Trudeau, «qui met des costumes pour cacher son vide intérieur», et Sophie Grégoire, avec un joint au coin de la bouche. «C’est l’histoire de Philippe Couillard et Vladimir Poutine qui s’en vont en bateau. Ils tombent à l’eau. Qui est sauvé ? Le Québec !»

Le couple a conclu sous les airs d’Illégal, mais en chantant «C’est légal», avec la présence de Marjo.

Laurent et Rachid de retour

Mario Tessier et Véronique Claveau accueillait une brochette d'invités de haut calibre, même s'ils étaient plusieurs à présenter des numéros déjà entendus, tirés de leur one man show. Rachid Badouri et Laurent Paquin, deux noms associés à Juste pour rire, de retour respectivement après 14 et 15 ans d'absence au ComediHa!.

Pour briser la glace, Mike Beaudoin a été concis et hilarant dans un numéro sur son quotidien avec sa fille de huit ans. Les Denis Drolet, avec un nouveau numéro qui s’intitule Le nouveau numéro, un segment tiré de leur dernier spectacle, était si absurde que leurs fans se tapaient sur les cuisses, mais on sentait qu’une partie du public était, disons, plus réticent à embarquer.

Rachid Badouri a été acclamé avec un numéro tiré de son spectacle Rechargé, où il imitait sa femme qui ronfle les yeux ouverts, qui rit comme un cochon et qui se mouche sans kleenex.

Le vétéran Michel Barrette a eu droit à deux ovations, avant que le populaire humoriste français Kev Adams fasse une très bonne première impression. Luc Langevin a encore suscité l’incompréhension avant que Mario Jean revienne décrocher plusieurs éclats de rire avec un numéro sur son rapport avec «les casseux de party» sur Facebook, et Pierre-Yves McSween, qui «gâche» son bonheur.

Laurent Paquin nous a fait rire de bon cœur avec ses ironies sur la loi contre le cellulaire au volant. «Vous voulez qu’on arrête de texter au volant ? Finissez les travaux, on est tout le temps arrêté !»

► Le gala de clôture du ComediHa ! aura lieu samedi soir, avec Fabien Cloutier