C’est à ton tour

Curieusement et ironiquement, Danièle Caron, la blonde d’Yvon Lambert vient d’un petit village de l’Abitibi qui s’appelle Barville. Une femme merveilleuse qui, samedi dernier au Sunny’s (Vaudreuil), célébrait ses savoureuses 60 années, 8 de moins que son amoureux. Un méga party comme en est friand le couple joyeux et bon vivant. Yvan Cournoyer, Serge Savard, Guy Lapointe, Réjean Houle, Guy Lafleur, Normand Baron étaient de cette fête tout enrobée de musique où Joey Di Dodo et Scott « Elvis » Davis n’ont laissé aucun répit aux 200 convives. Même Rodger est venu chanter son traditionnel My Way.

Avant de quitter Québec pour venir s’établir avec Yvon, Danièle était agente à l’aide juridique, mais l’amour c’est plus fort que la 20. La belle blonde aux yeux bleus a tassé son univers et elle est venue diriger les affaires du célèbre numéro 11 dans votre programme, mais le numéro 1 dans votre cœur.

Les défis

Si elle ne l’avait pas fait, plusieurs se demandent où en serait Yvon qui, aujourd’hui, est probablement l’ambassadeur du Canadien le plus recherché, mais aussi le plus impliqué, le plus investi. Il prend le temps de jaser avec tout le monde, continuellement enjoué, chaleureux, et il sera souvent un des derniers à quitter l’événement. Danièle est toujours là à le motiver, l’encourager et l’appuyer.

Samedi, pour amuser les invités, j’ai dit que j’avais lancé un défi à Yvon. Celui de lui écrire un poème. J’avais rédigé la chose en n’utilisant que des phrases de chansons connues. Les gens ont bien ri, mais là où Yvon a jeté tout le monde à terre (moi y compris), c’est dans les secondes qui ont suivi.

L’an prochain, il y aura 25 ans que Danièle et Yvon sont ensemble. Tout en pleurant, Yvon a demandé la princesse en mariage. Du grand Lambert.

T’Aussi

Le gars surpris en train de texter en moto poursuit le gars qui prenait des photos en auto.

C’est bien Ciccone. Dès qu’il arrive, c’est la bagarre.

Chaleur accablante. Au Parc Safari, des gens font la file devant les lamas pour se faire cracher au visage.

Pas chanceux. Le prix de l’essence a monté pendant que je faisais le plein.

Et voici qu’arrive le légume dont on jette l’extérieur pour cuire l’intérieur avant de manger l’extérieur et jeter l’intérieur ? L’épi de blé d’Inde.

