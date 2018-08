Coincé sous un camion pendant 45 minutes: un remorqueur frôle la mort

Un remorqueur a témoigné vendredi de l'enfer qu'il a vécu, coincé sous un camion pendant 45 minutes, et de l'impact de ces événements afin de sensibiliser les usagers de la route sur l'importance de respecter le corridor de sécurité.

Blessé dans l'accident mortel survenu vendredi matin dernier sur l'autoroute 10 à Bromont, Daniel Perron est sorti d'hôpital en fin de journée jeudi. Remorqueur de 39 ans qui compte une quinzaine d'années d'expérience, il s'estime excessivement chanceux d'être toujours en vie aujourd'hui.

«J'ai réellement échappé à la mort, a-t-il confié à TVA Nouvelles. Le camionneur à qui j'allais rendre service n'a pas eu la même chance. Notre travail est de plus en plus risqué et dangereux en raison des distractions au volant. Il faut que ça change.»

Vers 9 h vendredi matin dernier, sur l'autoroute 10 est à la hauteur de Bromont, il s'affairait à remorquer un camion en panne sur l'accotement quand l'accident est survenu. Daniel Perron venait de poser ses cônes orange pour signaler le danger. Il se rendait à son véhicule pour appeler et demander la présence d'un véhicule de sécurité quand un fardier rempli de gravier s'est amené en leur direction.

«Le poids lourd a fait une manoeuvre pour se tasser vers la gauche, mais un véhicule l'en empêchait. En voulant revenir dans sa voie, je ne sais trop si son chargement lui a fait perdre sa stabilité, mais c'est sur nous qu'il s'est dirigé. J'ai aussitôt crié à mon client de se tasser et je suis parti à courir pour sauver ma peau.»

Le fardier aurait heurté Jean-Guy Lenneville, un homme de 52 ans, décédé sur le coup. Il y a eu ensuite impact entre le fardier et le camion en panne, puis avec la remorqueuse. «Quand je me suis réveillé, j'étais coincé sous le camion, a-t-il expliqué. Je ne savais pas ce qui c'était passé ni même où je me trouvais. Incapable de bouger pendant 45 minutes.»

Selon lui, le corridor de sécurité n'est pas assez souvent respecté. «On a beau prendre les moyens pour se faire voir, placer des cônes au sol, activer nos gyrophares jaunes sur nos véhicules et se garer en déviation, les gens ne portent pas attention. Pourquoi ils ne changent pas automatiquement de voie et qu'ils ne ralentissent pas ?»

Daniel Perron est chanceux de s'en tirer avec des fractures aux côtes et à une clavicule, de souffrir d'affaissement des poumons et d'ecchymoses aux jambes. «J'aurais pu rester paralysé ou même y passer», a-t-il lancé.

Depuis ces tragiques événements, le propriétaire de l'entreprise de remorquage pour laquelle il travaille, Dany Rouillard, envoie obligatoirement un véhicule escorte pour s'assurer de la sécurité de ses remorqueurs chaque fois qu'ils se rendent sur les autoroutes ou routes régionales.

L'association professionnelle du dépannage du Québec fait parallèlement pression auprès des instances concernées pour que les véhicules de dépannage soient munis de gyrophares rouges ou d'une couleur plus voyante afin d'être plus visible par les automobilistes.

«Nous ne sommes pas des véhicules d'urgence, mais on pratique une activité d'urgence. Les automobilistes doivent être sensibilisés au fait que les règles liées au corridor de sécurité ne s'appliquent pas uniquement qu'aux véhicules d'urgence comme les policiers ou ambulanciers», a indiqué Réjean Breton, président et directeur général de l'Association des professionnels du dépannage du Québec.