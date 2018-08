Comment ajuster adéquatement vos rétroviseurs?

Les miroirs sont indispensables à une conduite sécuritaire. En revanche, ils doivent être adéquatement positionnés pour que leur utilisation soit optimisée.

De plus en plus de véhicules sont aujourd’hui équipés de miroirs électriques. Pour les ajuster, il suffit de trouver les boutons qui sont généralement placés à gauche du volant ou sur l’intérieur de la porte du conducteur. Dans le cas des autres véhicules, il suffit de repérer les leviers.

Soyez confortable

Avant tout, ajustez la position de votre siège de même que celle de votre volant. Vous devez être confortable. À tout moment, vous devriez avoir accès aux pédales d’accélérateur et de frein, en plus du frein à main et du levier de vitesse.

Ajustez d’abord le miroir du côté conducteur

Écartez le miroir jusqu’à ce que vous ne voyez plus l’aile arrière du véhicule que vous conduisez. Un instructeur de conduite a déjà dit que si l’aile arrière était présente au départ, elle devrait y être à l’arrivée et qu’il était inutile de la surveiller tout au long du trajet. C’était une plaisanterie, certes, mais c’est tout de même la vérité.

Lorsque c’est complété, il est temps d’ajuster l’angle vertical du rétroviseur. Au centre de ce dernier, vous devriez apercevoir la ligne de l’horizon.

Rétroviseur du côté passager kimsongsak - stock.adobe.com

Ajustez ensuite le miroir du côté passager

Dans votre rétroviseur du côté passager, vous ne devriez pas être en mesure d’observer l’aile arrière de votre véhicule. En écartant suffisamment les rétroviseurs latéraux, on s’assure de réduire autant que possible les angles morts.

N’oubliez pas non plus d’ajuster l’angle vertical.

Rétroviseur central Ljiljana - stock.adobe.com

Le rétroviseur du centre

Lorsque vous êtes dans une position de conduite normale, le rétroviseur du centre doit couvrir l’entièreté de la surface de la lunette arrière. Pour ce faire, vous ne devriez pas avoir besoin de bouger la tête, simplement les yeux, pour jeter un œil à l’arrière de votre véhicule.