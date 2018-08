Coulisses, résidus et moisissures aux murs

Murs parsemés de coulisses et de résidus séchés, bacs à vaisselle graisseux au toucher : les cuisines du resto-bar Le Caucus, à Lachute, étaient dans un piètre état lors de la visite surprise de deux inspectrices en salubrité, en novembre dernier.

Celles-ci n’ont pas eu à chercher longtemps les traces d’insalubrité lors de leur passage au commerce de la rue Principale, particulièrement dans l’aire de la cuisine et de la plonge, où le plafond était marbré de gras jauni.

« Tous les boutons de contrôle des équipements, petits appareils ainsi que ceux de la chambre froide sont gras et collants », a noté l’une d’elles dans son rapport.

Pour ce qui était des contenants et des tablettes où était entreposée de la vaisselle propre, plusieurs d’entre eux étaient soit graisseux ou jonchés d’éclaboussures et de saletés.

Mollusque séché

Comme cette tablette, par exemple, où traînait un mollusque complètement séché.

Et la situation dans le sous-sol n’était guère mieux. Un tranche-frites entreposé à cet endroit comportait une grande quantité de particules de pomme de terre séchées grisâtres, et un balai sale était appuyé dessus, ont remarqué les inspectrices.

Pour ces faits, un juge a récemment condamné le propriétaire du commerce à payer une amende de 2000 $.

Contacté par Le Journal, ce dernier a martelé qu’un ménage de fond en comble avait été effectué dans ses cuisines et que la situation problématique de novembre dernier s’explique par le fait qu’un employé avait connu des problèmes de santé.

« On a d’autres visites [des inspectrices], tout a été nettoyé et réparé. Il n’y a plus de problèmes », a-t-il indiqué.

►Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Extraits du rapport

« Une autre tablette où de la vaisselle y est entreposée [...] comporte plusieurs résidus d’aliments, dont un mollusque complètement séché. » – Une inspectrice