Couteaux pour carnivores

Vos barbecues estivaux ont fait la vie dure à vos couteaux à steak ? Terminez la saison en beauté avec un tout nouvel ensemble pour carnivores.

Style « steak house »

Photo courtoisie

Avec leur lame dentelée, leur poignée en bois d’acacia et leur manche riveté, ces quatre couteaux à steak RICARDO donneront des airs de « steak house » à votre cuisine. Qualité, facilité, solidité et durabilité assurées !

► boutique.ricardocuisine.com

► 34,99 $ l’ensemble

Fantaisie et élégance

Photo courtoisie

Coupez votre steak avec élégance et fantaisie, en utilisant ces couteaux multicolores « Quartz » de Guy Degrenne. Les six couteaux en acier inoxydable arborant une finition miroir, peuvent être placés au lave-vaisselle et rangés dans une boîte cadeau.

► linenchest.com

► 99,95 $ l’ensemble

Divin bois d’Olivier

Photo courtoisie

L’ensemble de couteaux en bois d’olivier d’Opinel compte quatre couteaux à lame lisse en acier inoxydable, offrant une taille irréprochable et une facilité d’entretien. Inventés en Savoie, en 1890 par Joseph Opinel, tous les couteaux portant son nom reflètent la simplicité, la robustesse et la fonctionnalité, puis se transmettent de génération en génération.

► lestouilleurs.com

► 89,75 $ l’ensemble

Adoptez l’abeille Laguiole

Photo courtoisie

Ces six couteaux à steak en acier inoxydable signés Laguiole, qui se tiennent fièrement debout dans leur support en bois, ont été forgés à la main. Remarquez leur appuie-pouce arborant la célèbre abeille Laguiole. Ils nécessitent un lavage à la main.

► linenchest.com

► 79,95 $ l’ensemble