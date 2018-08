Des scènes difficiles pour Brigitte Poupart

« J’ai le corps d’une femme de mon âge. Je n’ai pas le corps d’une jeune femme. J’ai tout de même 50 ans. Je n’ai rien retouché. What you see is you get. Qu’on le veuille ou pas, on a toujours les stéréotypes en tête. Je me disais : “Oh mon Dieu, je n’ai pas les jambes d’une telle, ou les attributs d’une autre.” C’est très confrontant », confie-t-elle, au dévoilement de la programmation d’automne-hiver du Théâtre La Licorne, mardi dernier.