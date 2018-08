GAUDET, Sr Réjane m.i.c.



Au Pavillon Délia Tétreault, est décédée le 9 août 2018, à l'âge de, Sr Réjane Gaudet, m.i.c., fille de feu Hervé Gaudet et de feu Bernadette Nadeau.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Mme Maureen Gaudet Limoges, son beau-frère M. Claude Aubertin, des neveux et nièces, cousines, cousins et ami(e)s.Elle sera exposée à lade L'Immaculée-Conception100, Place Juge Desnoyers, Lavalle mardi 21 août à 12h30.Les funérailles auront lieu le mardi 21 août, à 13h45 à la chapelle de la communauté.Les cendres seront déposées au cimetière de la congrégation à Pont-Viau.Vos dons pour nos missions seront appréciés.