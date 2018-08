Gaza: deux Palestiniens tués par des tirs israéliens lors de heurts

Gaza | Deux Palestiniens ont été tués vendredi par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza lors de manifestations et de heurts le long de la frontière avec Israël, en plein effort diplomatique pour instaurer un cessez-le-feu durable.

Cette journée de vendredi avait valeur de test sur la solidité de la trêve observée depuis une semaine par l’armée israélienne et les groupes armés palestiniens après des mois de tensions dans et autour de l’enclave.

Deux Palestiniens ont été tués et des dizaines d’autres blessés par balles lors de manifestations auxquelles ont pris part quelques milliers de Gazaouis et des confrontations auxquelles elles ont donné lieu avec les soldats postés sur la barrière de sécurité israélienne, selon les chiffres du ministère gazaoui de la Santé.

Mais l’ampleur des violences ne semble pas de nature à remettre en cause la trêve en vigueur. Simultanément, l’ONU et l’Égypte travaillent à un cessez-le-feu prolongé entre Israël d’une part et le mouvement islamiste Hamas, qui dirige Gaza, et ses alliés de l’autre.

La bande de Gaza, territoire enclavé entre Israël, l’Égypte et Méditerranée, est soumise à un blocus par les Israéliens. Elle est le théâtre depuis le 30 mars de manifestations de Gazaouis le long de la frontière israélienne. Elle a aussi vu une recrudescence des hostilités ces derniers temps entre forces militaires, l’armée israélienne ripostant par de frappes aux tirs de roquettes et d’obus de mortier du Hamas et de ses alliés.

Rien qu’en juillet-août, la bande de Gaza a connu trois accès de violences de ce type, jusqu’à l’instauration d’une fragile trêve la semaine passée.

Prenant acte de cette accalmie et de la diminution des cerfs-volants incendiaires envoyés de Gaza qui ont mis le feu à des milliers d’hectares, Israël a rouvert mercredi un point de passage vital pour les marchandises vers l’enclave. Ce point de passage avait été fermé à divers degrés depuis le 9 juillet.

Ce vendredi était donc attendu. La mobilisation est restée moindre que certains vendredis qui avaient réuni jusqu’à des dizaines de milliers de personnes, mais deux Palestiniens ont été tués.

Karim Abou Fatayer, 30 ans, a été mortellement atteint par des tirs israéliens non loin du camp de réfugiés d’Al-Boureij, a dit le ministère gazaoui de la Santé. Sadi Mouammar, 26 ans, a lui succombé à un tir dans la tête à l’est de Rafah, a-t-il ajouté.

Soixante-dix personnes ont été blessées par balles et environ 200 autres par d’autres moyens, notamment des gaz lacrymogènes, a précisé le ministère.

Au moins 171 Gazaouis ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars. Pour la première fois depuis 2014, un soldat israélien a été tué, le 20 juillet.