Grave accident de moto au Bas-Saint-Laurent

Une grave collision entre une moto et une camionnette est survenue vendredi matin sur la route 230 à Saint-André, dans le Bas-Saint-Laurent, et on craint pour la vie du motocycliste.

Le violent impact latéral s’est produit vers 7 h 45 à l’intersection de la route de la station et de la route 230. La camionnette circulait en direction sud sur la route de la station, la moto direction ouest sur la route 230.

Selon la Sûreté du Québec, le conducteur de la moto, un septuagénaire, a été transporté à l’hôpital dans un état critique. Le conducteur de la camionnette a aussi été pris en charge par les ambulanciers, mais ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.

Un enquêteur en collision est sur place pour déterminer les circonstances de l’accident.