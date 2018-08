Ils veulent se débarrasser du dernier club privé

À la veille de la campagne électorale, une MRC du Bas-Saint-Laurent veut être libérée de l’emprise du dernier club exclusif de chasse et pêche, qui fait régner une « aura de peur » sur son territoire depuis plus de 100 ans.

Le préfet de la municipalité régionale de comté (MRC) Les Basques, Bertin Denis, demande l’expropriation du Club Appalaches, qui détient l’exclusivité des droits de chasse et pêche sur un territoire public d’environ 150 kilomètres carrés, à l’est de Rivière-du-Loup.

« On veut demander au gouvernement du Québec, au ministère des Ressources naturelles, de procéder à une expropriation pour que les droits de chasse et pêche reviennent au bien foncier. »

Selon M. Denis, la MRC veut profiter de la prochaine campagne électorale pour obtenir des engagements en faveur d’un projet de parc régional.

Il espère que les candidats, parmi lesquels se trouve le ministre libéral Jean D’Amour, comprendront qu’il appartient au gouvernement québécois de libérer la région de l’emprise du Club Appalaches.

Photo courtoisie

« Celui qui a donné le privilège, qui a cautionné la transaction, c’est le gouvernement du Québec », dit-il.

En 2001, le ministre de la Faune d’alors, Guy Chevrette, avait déjà refusé une première fois une demande d’expropriation de la MRC.

Dernier club privé

Selon la Fédération des pourvoiries du Québec, le Club Appalaches a échappé à l’abolition des clubs privés décrétée par le gouvernement il y a 40 ans.

« À notre connaissance, il s’agit du seul club privé qui n’a pas suivi le mouvement de “déclubage” », indique la porte-parole Vicki Boivin.

Le ministère de la Faune affirme que, même s’il existe d’autres clubs privés au Québec, le Club Appalaches est « le seul à détenir des droits exclusifs de chasse et de pêche sur des terres publiques ».

« Discorde »

La Cour d’appel a reconnu il y a près de 20 ans que la population peut circuler sur le territoire du Club Appalaches, sans toutefois chasser ou pêcher.

Le tribunal admettait lui-même que sa décision contenait « des germes de discorde dont la solution globale n’est sûrement pas judiciaire ».

Selon le préfet Denis, la population continue d’ailleurs de sentir qu’elle n’est pas la bienvenue dans ce secteur.

« Ils [dirigeants du club] ont toujours continué à engager des gardiens qui font peur au monde de façon à entretenir l’aura de peur autour du territoire », soutient-il.

M. Denis affirme que la MRC n’a pas les moyens d’exproprier le club dans le but de créer un parc régional sur ce territoire public.

« Notre argent, on se l’est fait voler depuis qu’on s’est fait retirer l’usufruit de ce territoire », dit-il.

D’après M. Denis, la MRC ne reçoit que 10 000 $ par année en taxes foncières du club, où des chalets sont construits.

50 millions $

Le président du Club Appalaches, Denis Lepage, a soutenu en entrevue que les actifs de l’organisation sont évalués à plus de 50 millions $.

Photo courtoisie

M. Lepage n’a pas voulu donner plus de précisions, notamment sur le nombre de ses membres ou sur le coût d’adhésion.

Il a également refusé de dire si le club reçoit des redevances d’un projet éolien local.

« Ce n’est pas de l’ordre public, cette information », a-t-il dit à propos de l’entente conclue avec les promoteurs, dont la MRC fait partie.

Les administrateurs du club doivent décider, demain, si des réponses seront données à nos questions, a indiqué M. Lepage.

Le Club Appalaches en quelques dates

►1751

La Seigneurie Nicolas Rioux détient la propriété foncière du territoire

►1900

Trois-Pistoles Pulp & Lumber devient propriétaire

►1910

Un bail attribue les droits de chasse et pêche au Club Maple Leaf

►1928

Brown Corporation achète le territoire et maintient le bail avec le club de chasse et pêche

►1951

L’homme d’affaires Raymond Garneau fait l’acquisition du territoire et se réserve les droits de chasse et pêche

►1953

Le gouvernement émet un avis d’expropriation

►1955

Club Appalaches achète les droits de chasse et pêche

►1956

Le gouvernement devient propriétaire du territoire, à l’exclusion des droits de chasse et pêche

►1978

Le gouvernement abolit les clubs privés de chasse et pêche

►1998

La Cour supérieure rejette une requête de Québec qui souhaitait faire reconnaître ses droits de propriété sur les droits de chasse et pêche du Club Appalaches

►1999

La Cour d’appel maintient la décision et souligne que le Club exerce « des contrôles incompatibles avec le libre accès du public au territoire »

►2012

Une médiation entre le Club Appalaches et la MRC se solde par un échec

►2013

L’Assemblée nationale adopte un projet de loi privé autorisant la MRC à créer un organisme à but non lucratif pour gérer un futur parc régional dans le secteur du Club

►2017

Après avoir réclamé un dédommagement de 13 millions $ en raison de la construction d’un parc éolien dans son secteur, le Club Appalaches conclut une entente confidentielle avec les promoteurs, parmi lesquels se trouve la MRC Les Basques.

Cohabitation tendue

La cohabitation a été perturbée par des accrochages, dans un passé récent, entre la population et des représentants du Club Appalaches, dont seuls les membres ou leurs invités sont autorisés à chasser ou pêcher dans ce secteur.

Un des gardiens du club a notamment été reconnu coupable, en 2013, de conduite dangereuse lors d’un pique-nique organisé par un groupe de citoyens.

Selon des participants à l’événement, il était passé près d’eux avec son véhicule à une vitesse jugée non sécuritaire.

Réal Côté, un ex-maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, une paroisse limitrophe, s’est déjà fait expulser deux fois, vers 2005, parce qu’il cueillait des framboises.

« Il ne faut pas chasser, il ne faut pas pêcher, il faut juste passer et admirer le paysage, dit-il. Quand je m’y suis rendu, j’ai été harcelé beaucoup. »

Limites élastiques

Louis-Philippe Sirois, le maire de Saint-Médard, une municipalité à côté du club, raconte que ses déplacements étaient suivis de très près par un gardien alors qu’il y circulait avec son véhicule, il y a environ cinq ans.

« Il a couru après moi en pick-up, je trouvais ça ridicule. Je l’ai laissé faire, c’était de l’enfantillage. »

Photo courtoisie

Selon M. Sirois, les panneaux délimitant le club sont déplacés peu à peu chaque année pour empêcher les chasseurs de s’installer aux abords.

« Le terrain est élastique un peu. Ce n’est pas le grand amour. Ils ne sont pas diplomates. »

Résident de Saint-Mathieu-de-Rioux, Pierre Jean a également eu affaire au Club Appalaches parce qu’il était soupçonné de chasser sur le territoire. Il a été condamné à payer 500 $ d’amende en 1987.

« J’avais une hache dans les mains et ils m’ont accusé de chasser », dit-il.

M. Jean est indigné de voir que le club a réussi à négocier un dédommagement pour la construction du parc éolien sur les terres publiques couvertes par ses droits de chasse et pêche.

« Ils vont avoir plus de redevances que la municipalité de Saint-Mathieu pour les éoliennes, alors qu’ils n’ont pas une once de terrain à eux, dit-il. Leurs droits de chasse et pêche, dans mon livre à moi, c’est de l’air. »