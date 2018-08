Incendie d'une résidence: les pompiers de L'Assomption trop lents à arriver?

Même si la municipalité de L'Assomption compte près de 20 000 habitants, elle n'a pas de pompier à temps plein. Une résidence a été ravagée par un incendie pendant de très longues minutes avant que les pompiers n'arrivent finalement sur les lieux.

Le feu a éclaté à l'arrière et a rapidement gagné du terrain. Dany Lecours tondait sa pelouse et il a tout de suite foncé vers la résidence en flammes.

«Je suis rentré à l'intérieur de la maison pour voir s'il y avait un occupant. Il y avait un jeune garçon dans le sous-sol. Le temps qu'on sorte de la maison et qu'on vérifie si le véhicule, on était capables de le tasser, le feu avait déjà pris comme le tiers de la maison», raconte-t-il.

Son intervention a sans doute sauvé la vie de l'adolescent qui jouait aux jeux vidéo, au sous-sol, des écouteurs vissés aux oreilles.

Sur les vidéos, on peut voir que les minutes passent, les voisins assistent, impuissants, au drame, et on ne voit nulle part, aucun pompier.

«Si vous voulez écouter les bandes audio de la centrale 911, je pense que ça, c'est des faits, c'est véridique. Alors, en dix minutes, on était sur le site», affirme le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau.

Toutefois, tous les témoins interrogés par TVA Nouvelles affirment qu'il leur en a fallu le double. «Pas de pompier qui arrivait. On a vu les policiers s'en venir. Mais les pompiers n’étaient toujours pas arrivés», raconte un voisin.

La caserne se trouve à une dizaine de kilomètres du quartier. Le maire souhaite la rapprocher du quartier pour améliorer le temps d'intervention des pompiers.

«Actuellement, on est en train de bâtir une caserne unique, plus vers le secteur nord, vers la 343, proche de l'école de l'Amitié», conclut le maire.

Si elle voulait faire affaire avec le Service de pompiers de la Ville de Repentigny, il lui en coûterait 1 million de dollars.