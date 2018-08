Je sors je reste

Coup de cœur

Cinéma

Le rire de ma mère

Ce film français met en vedette l’actrice québécoise Suzanne Clément ainsi que Pascal Demolon et Sabrina Seyvecou. Un jeune garçon timide, Adrien, aimerait trouver le courage nécessaire pour participer à une pièce de théâtre à l’école pour se rapprocher d’une fille. Ses parents sont séparés récemment, mais sont en bons termes. Son père vit avec sa copine et travaille dans un club vidéo, alors que sa mère est en congé de maladie. Adrien devra faire preuve de courage dans cette période plus difficile pour sa famille.

Sorti le 17 août

Je sors

Cinéma

Le sourd de la ville

Dans la cadre de Femmes, femmes, le film de Mireille Dansereau inspiré du roman de Marie-Claire Blais Le sourd dans la ville sera présenté ce soir à la Cinémathèque québécoise. L’auteure sera d’ailleurs sur place pour discuter après la projection. Le long-métrage se déroule dans un hôtel où l’on retrouve des gens de tout genre. Le quotidien de ce lieu sera chamboulé à l’arrivée d’une femme abandonnée par son riche mari.

Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Cinéma

Les As de la jungle

Un pingouin élevé par une tigresse devra faire régner la paix dans la jungle avec l’aide de ses amis les As de la jungle. Le groupe devra se frotter à un koala diabolique qui souhaite colporter le mal dans la forêt avec des explosifs fabriqués à l’aide de champignons.

Sorti le 17 août

Documentaire

La Terre vue du cœur

Ce documentaire réalisé par Iolande Cadrin-Rossignol présente l’astrophysicien Hubert Reeves sous l’angle de son émerveillement pour la vie. L’homme qui a toujours fait entendre sa voix sur la préservation et le renouveau de la biodiversité a toujours lutté pour assurer un avenir harmonieux à notre planète.

Aujourd’hui à 16h et 19h30 au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Musique

The Flaming Lips

Le groupe américain réputé pour ses touches psychédéliques The Flaming Lips est de passage dans la métropole ce soir. La troupe qui offre toujours des spectacles hauts en couleur a sorti l’album Greatest Hits : Vol 1 en juin dernier. Le groupe mexicain Le Butcherettes assurera la première partie du concert.

Ce soir à 20h au MTelus, 59 rue Sainte-Catherine Est

Festival

Festival Mode & Design

Ce soir sera le grand coup d’envoi du festival Mode & Design avec les conférences de François Demachy et Vincent Leret, tous deux de la Maison Dior. Jusqu’au 25 août, les Montréalais pourront voir des spectacles, des défilés et assister à des conférences. Il y aura d’ailleurs le défilé Reluxe demain où des personnalités publiques participent afin d’amasser des fonds pour le Chaînon.

Aujourd’hui dès 12h à l’Édifice Wilder, 1435 rue De Bleury

Je reste

Livre

Et pourquoi pas ailleurs ?

Ce roman de Micheline Duff plonge le lecteur en plein cœur de l’Afrique. Une Québécoise effectue un safari touristique dans lequel elle se découvre une vocation pour l’aide humanitaire. Il y retournera donc pour venir en aide aux démunis du Burkina Faso. Elle tombera même amoureuse d’un burkinabé. Le couple devra alors faire face à différents obstacles.

Sorti le 15 août

Album

Colada de Barrasso

Trois ans après leur tout premier album

Des X, des croix, des pointillés, le groupe de rock originaire de Montréal Barrasso a officiellement lancé son deuxième album intitulé Colada jeudi dernier à la Sala Rossa. La formation y va à fond dans le punk rock sur cet opus qui déménage.

Sorti le 17 août

Jeu de société

Les aventuriers du rail express

Le populaire jeu Les aventuriers du rail est maintenant disponible en version « express ». Ainsi il est maintenant possible de faire une partie en moins de temps. Le but du jeu est toujours de construire des chemins de fer entre différentes villes de l’Europe. C’est un bon jeu pour réunir toute la famille!

Sorti le 9 août