Je sors je reste 17 au 19 août

Coup de cœur

LITTÉRATURE : La Journée du livre haïtien

La Journée du livre haïtien lance sa 11e édition aujourd’hui, pour vous faire découvrir la littérature haïtienne, sous les thèmes suivants : les voix fortes féminines, histoire et la musique. À la programmation, joignez-vous aux différentes tables rondes, à la courte-pointe littéraire et artistique avec Maguy Métellus, à la dégustation de la nourriture d’Haïti présentée par le Bistro Bouk’entrain et bien sûr à un cocktail musical et littéraire, mettant en vedette le pianiste québécois Daniel Lessard.

* *Demain à 11h00 au Centre N A Rive, 6971 rue Saint-Denis

Je sors

CONCERT

Les Arts s’invitent au Jardin

Si vous n’avez pas encore eu la chance de vous transporter par la musique à l’événement Les Arts s’invitent au Jardin, c’est encore le temps de le faire. Chaque dimanche du mois d’août est consacré à un concert intime. Cette semaine, c’est le compositeur-interprète Émile Bilodeau qui vous proposera une version unique de son répertoire.

*Ce dimanche à 17h00 au Jardin botanique, 4101 rue Sherbrooke Est

ART URBAIN

Instrument à vent

Jusqu’au 8 octobre prochain, l’artiste Etienne Paquet en collaboration avec l’Office national du film du Canada, offre aux Montréalais la nouvelle installation interactive Instrument à vent, se situant aux abords du métro Saint-Laurent. Observez cette œuvre monumentale composée de six tuyaux, jusqu’à 28 pieds de haut...Et tendez l’oreille!

*Jusqu’au 8 octobre, Métro Saint-Laurent, 363 boulevard Saint-Laurent

FESTIVAL

Jackalope – Festival de sports d’action

Le plus grand festival de sports d’action au Canada débute aujourd’hui avec une foule d’activités à faire durant tout le week-end. Les adeptes de skateboard auront la chance d’assister à la Coupe du monde de skateboard sur un module de compétition plus gros que l’an dernier. Aussi, ne manquez pas le volet lifestyle de l’événement, avec magasinage dans les pop-ups shops, les camions de bouffe de rue et les différents ateliers de yoga, d’escalade et de soccer.

*Ce soir à 17h, demain et dimanche à 12h sur l’Esplanade Financière Sun Life au Parc olympique, 4141 Pierre-de-Coubertin

ARTISANAT

La Grande Fabrique

Le plus grand rassemblement extérieur de créateurs québécois a lieu, demain et dimanche, dans le quartier Hochelaga à l’événement La Grande Fabrique. Pour cette troisième édition, découvrez, sur un parcours d’un kilomètre, plus de 3000 artisans locaux dans six sections différentes telles que l’habitation, l’alimentation, le bien-être, la mode et accessoires, les enfants et la famille et Etsy.

*Demain et dimanche dès 12h, sur les rues Sainte-Catherine et Ontario Est, de Bourbonnière à Aird

ACTIVITÉ

Grand rallye familial de Clowns Sans Frontières

Dans l’arrondissement Ville-Marie, petits et grands sont invités à prendre part au Grand rallye familial intitulée « Qui a volé le manuscrit de Ville-Marie? ». L’objectif est de faire découvrir la richesse culturelle de Montréal en explorant les œuvres d’art publics à la rencontre de personnages farfelus. L’activité est gratuite.

*Demain à 13h au quartier général des Clowns Sans Frontières, 105 rue Ontario Est

Je reste

LIVRE

De joie coulent mes larmes

L’auteur Lena Walker offre un roman doux, question de bien terminer la saison des vacances. En effet, on y suit la quête de Romy Bavarois, juriste dans un cabinet d’avocats, mais qui rêve toutefois de devenir lectrice de nouvelles dans la plus grande chaîne de France. Toutefois, au décès de son grand-père, elle quitte sa carrière pour s’installer auprès de sa grand-mère à Saint-Tropez.

*Sorti en librairie le 15 août

DVD

La mort de Staline

Russie. 1953. Le dictateur Joseph Staline succombe à une attaque cardiaque, après avoir dirigé pendant plus de 30 ans, l’URSS. Dès lors, les ministres, les dirigeants, l’héritier et les députés se disputent pour reprendre le pouvoir. Que le meilleur gagne...

*Sorti 14 août

TÉLÉ

L’éveil d’un champion

Dans ce long métrage tiré de faits véridiques, l’actrice Sandra Bullock interprète une riche mère de famille, Leigh Ann Tuohy, qui prend sous son aile, Michael Oher, un jeune afro-américain, abandonné par sa famille. Admis à l’école privée de ses frères et sœurs adoptifs, ce dernier se fait remarquer par l’entraîneur de football...

*Demain à 15h45 sur les ondes de V Télé