Kim Kardashian agence ses cheveux à sa Lamborghini et c'est douteux

Pas de doute, Kim Kardashian a fait tourner toutes les têtes lors de sa plus récente sortie mondaine.

La star de télé-réalité a dévoilé au grand jour sa nouvelle perruque vert néon, agencée à sa voiture, une Lamborghini. Disons qu’elle n’est pas passée inaperçue à son entrée dans le restaurant.

En plus de ses nouveaux cheveux flash, Kim K. n’y est pas allé de main morte avec l’autobronzant. Pour l'occasion, elle a arboré une robe cintrée argentée et des chaussures transparentes Yeezy.

La deuxième sœur Kardashian est une habituée des looks plus extravagants et des changements capillaires drastiques.

Désormais brunettes, Kim a déjà opté pour le blond platine et le rose, au courant de l’année.