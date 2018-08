La bataille de Papineau

Contrairement à 2014, la CAQ a décidé de faire campagne dans Papineau ce coup-ci. Tant mieux! Cela rendra l’élection un peu plus intéressante.

Lors de l’élection de septembre 2012, le comté de Papineau a été de ceux où la lutte a été des plus serrées. Bastion libéral de l’Outaouais depuis longtemps, voilà que la circonscription est passée à quelques votes de basculer vers le Parti québécois.

Comme en 1976. Lors de l’élection du premier député noir de l’histoire de l’Assemblée nationale, le péquiste Jean Alfred*.

Papineau, c’était le fief de Norm Macmillan. Depuis 1989. En passant, l’entrée en politique de cet ex-propriétaire d’un commerce dans le domaine de l’hôtellerie ne s’est pas faite sans heurts.

Au cours d’une série d’entrevues que j’ai menées l’hiver dernier avec plusieurs militants libéraux du comté de Papineau, on m’a raconté l’assemblée d’investiture libérale houleuse de 1989 où Macmillan a été désigné candidat. En lice, il y avait aussi l’ex-maire de Papineauville et militant libéral de longue date Henri Hébert.

D’un côté, Macmillan, l’aspirant candidat libéral de Buckingham, de la « ville » en somme, et de l’autre, Hébert, celui de la campagne, de la Petite-Nation et des environs. La salle était chauffée à bloc. M. Hébert m’a raconté cet épisode avec ferveur, et peu de ressentiment qu’il en garde encore aujourd’hui.

On avait beaucoup tardé avant de procéder au vote, à un point tel que bien des militants de la Petite-Nation avaient commencé à quitter avant que ce vote ne se tienne, semble-t-il. L’assemblée se tenait à Buckingham et Macmillan l’emportera.

La lutte à trois

Ce qui est particulier de cette circonscription c’est que bien qu’elle soit solidement libérale depuis 1970, elle vacille quand une lutte à trois s’installe. Notamment si un parti parvient à arracher des votes au Parti libéral. Suffit d’une option fédéraliste pour que le pourcentage d’appui au PLQ s’effrite.

Le Parti québécois y compte un bassin intéressant d’appui, tout comme Québec solidaire. On retrouve un bassin de fédéralistes de gauche intéressant dans ce comté, mais aussi un bon fond « bleu » de conservateurs nationalistes.

Ça commence en 1976 alors que le Parti québécois fera une percée inattendue dans Papineau. Si l’Union nationale faiblit considérablement dans l’ensemble du Québec, le vote UN sera intéressant dans Papineau. Assez pour faire passer Jean Alfred par 67 petites voix.

L’Union nationale avait alors récolté 21% des voix, le PLQ 36,13% et le PQ 36,32%. Un taux de participation de 80%.

Toutefois, quand le vote se divise plutôt entre deux partis principaux et que la troisième voix s’efface, le candidat libéral dans ce comté peut remporter avec plus de 50% des voix exprimées.

Lors des élections québécoises de 2007 et de 2012, la droite ADQ-CAQ a bien fait dans Papineau. Chaque fois le candidat libéral l’a emporté par moins de 40% des voix.

En 2012, il s’en fallut de peu pour que le scénario de 1976 se répète. La CAQ et Québec solidaire avaient bien fait dans le comté. Chantal Dubé de la CAQ avait récolté 21% des voix et Katia Gagnon de QS près de 2000 voix et 5.25% des suffrages.

Alexandre Iracà, successeur de Norm Macmillan l’emportera finalement par 167 petites voix. Le suspense a duré jusqu’à la fin. Je participais ce jour-là à une soirée èlectorale à Saint-André-Avellin entouré de nombreux amis sympathisants de QS.

Alors que les résultats défilaient que les luttes connaissaient des dénouements, la lorgnette nationale a été placée sur Papineau où tout était serré. Je me souviens encore de l’atmosphère, tout à coup, on se mettait à espérer que le candidat péquiste, Jean-François Primeau, un syndicaliste de gauche, l’emporte.

Le PQ était en avance, chaque fois que les résultats étaient affichés à l’écran, on applaudissait. Puis l’avance s’est mise à fondre. Inexorablement. Le vote par anticipation disait on en analyse. Et tard en soirée, Papineau a basculé, quelques voix seulement. Les libéraux, encore.

Des mines déçues, plusieurs n’ayant pas voté pour le PQ, mais qui auraient préféré un syndicaliste de gauche à la poursuite du règne libéral. La cruelle réalité, le vote libéral captif étant plus fort que la division du vote non libéral étiolé en fonction des convictions. Option nationale avait récolté trois fois plus de votes que ce qui aurait été nécessaire pour vaincre le PLQ...

La campagne de 2014

J’ai couvert la campagne de 2014 dans ce comté de façon assez engagée. Plusieurs s’attendaient à une lutte serrée, un genre de rematch de 2012. Cela n’a pas eu lieu. D’abord, si les candidats du PQ et du PLQ étaient les mêmes, ceux de QS et de la CAQ avaient changé.

Mais surtout, la plus importante donnée, et ceux qui ont été partie prenante de cette élection dans Papineau s’en souviennent, c’est que le candidat de la CAQ en 2014 a tout simplement abdiqué à faire campagne.

Cela avait probablement quelque chose à voir avec le fait que le candidat de la CAQ avait été un bénévole dévoué de la campagne du candidat libéral Alexandre Iracà en 2012. Un candidat qu’il connaissait bien, par ailleurs, les deux s’étant côtoyés pendant six ans par leur implication commune à la commission scolaire au Cœur des Vallées...

Ceci extrait d’un reportage de campagne électorale de Radio-Canada en mars 2014 :

« Le candidat péquiste dans la circonscription de Papineau, Jean-François Primeau, a accusé, mardi, le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ), René Langelier, de mener une campagne qui favorise le Parti libéral d'Alexandre Iracà.

René Langelier et Alexandre Iracà se sont côtoyés à la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées pendant six ans.

M. Langelier a même aidé M. Iracà lors de la campagne provinciale de 2012. « Il m'appelait. J'allais le rejoindre pour faire des places de personnes âgées. C'était très intéressant. On a été à plein de place ensemble », reconnaît René Langelier.

Le candidat de la CAQ mène actuellement une campagne très sobre dans Papineau. Il ne participe pas à des débats avec ses adversaires et il se concentre sur le porte-à-porte. »

Cette « campagne très sobre » du candidat caquiste (qui, en passant, avait milité dans le passé pour le PQ, le Bloc et le PLQ) aura eu l’effet escompté. Je me souviens même d’une entrevue surréaliste du candidat Langelier à l’antenne de l’ex député libéral Roch Cholette où le candidat caquiste, peu loquace, avait surtout critiqué son propre parti avant de mettre fin à la conversation!

Conséquemment et sans surprise, l’appui au parti de François Legault a chuté de plus de 2300 voix, et de 22% des appuis en 2012, celui-ci ne sera que de 16% en 2014. Le député libéral sortant – que le candidat caquiste avait aidé en 2012 – n’aura jamais été inquiété cette fois-ci.

La campagne de 2018

On ne peut omettre le fait que le PQ a mené une bien mauvaise campagne en 2014 et que l’on était loin de l’ambiance qui régnait lors du « Libérez-nous des Libéraux » du printemps érable qui avait miné le PLQ en 2012.

En 2018, il y a une forte odeur de fin de règne au Québec. En Colombie-Britannique et en Ontario, au cours des derniers mois, les libéraux provinciaux ont, dans les deux cas, été évincés du pouvoir après de longs règnes similaires à celui du PLQ au Québec.

Ça se sent, cette forte volonté de changement.

Peut-on penser que cette vague se rendra jusque dans ce fief libéral qu’est Papineau? Pas impossible. Mais il faudra que tous les astres pointent dans la bonne direction.

Pour le Parti québécois, toute chance de victoire réside dans le fractionnement du vote fédéraliste. Le PQ sera représenté par un organisateur communautaire impliqué dans le domaine de la santé depuis très longtemps, un citoyen engagé et respecté, un homme de terrain, M. Yves Destroismainsons. Depuis 2003, le PQ n’est jamais descendu sous la barre des 24.5%. Sa moyenne se situe plutôt autour des 30% du vote dans ce comté et jusqu’à 36% en 2014.

Manifestement, la CAQ a décidé de faire campagne cette fois en annonçant la candidature de l’ex-journaliste Mathieu Lacombe (Radio-Canada et TVA). Tout score en haut de 20% dans Papineau par la CAQ pourrait aider le PQ à se faufiler. Il y a dans la Petite-Nation un bon bassin d’électeurs indépendantistes sans compter que le maire de Gatineau est un gars de Buckingham (comté de Papineau) aux allégeances péquistes.

Il n’est pas non plus impossible que la CAQ monte aussi au-delà de ses appuis passés dans ce comté. Toutefois, le plancher des libéraux dans Papineau se situe autour des 34%. Il serait étonnant que le vote libéral s’effondre bien en deçà de ce chiffre. Mais il est indéniable que le vent souffle vers le plancher pour le PLQ plutôt que le plafond.

Il faut noter aussi que Québec solidaire a fait plus de 2400 voix en 2014, un score plus qu’honorable, le meilleur pour ce parti dans Papineau depuis 2003.

Aussi, le règne de Philippe Couillard a fait pas mal de mécontents en Outaouais et dans la Petite-Nation en particulier. En santé, notamment, alors que les réformes de Gaétan Barrette se sont traduites ici par le transfert de services du CLSC de Saint-André-Avellin vers Gatineau. Les employés eux-mêmes pestent encore de la centralisation excessive des services à la population, mais aussi des leurs, à l’interne.

En conséquence du climat d’inquisition qui règne dans le système de santé et l’exigence de loyauté qu’exercent les cadres sur les employés (loyauté = pas le droit de critiquer l’employeur), nous n’avons pas assisté à de grandes manifestations pour dénoncer les conditions de travail délétères, mais en privé, partout, les langues sont déliées depuis longtemps.

Il y aura aussi des enjeux régionaux. Je vois mal le député libéral Iracà reprendre encore la promesse de l’ouverture 7 jours par semaine de l’urgence de Saint-André-Avellin, une promesse libérale répétée depuis le début des années 2000 qui se fait toujours attendre.

Je ne me risquerai pas à faire des prédictions, ce serait faire ombrage à l’élément le plus important de notre exercice démocratique, soit la campagne électorale.

Toutefois, l’histoire montre que dans ce comté, quand le PLQ a dû affronter un gros vent de face, ses appuis ont fléchi considérablement. Raison pour le PQ et la CAQ de travailler très fort ce coup-ci. Mon petit doigt me dit que les libéraux vont trouver cette campagne bien longue...

*Je traiterai de Jean Alfred plus tard dans ces pages. Ce député qui est devenu un ami très proche à la fin des années 80 et au début des années 90.