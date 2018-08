La fameuse «paix sociale»

Selon Alexandre Taillefer, président de la campagne électorale du Parti libéral du Québec, donner le pouvoir à François Legault et à la CAQ mettrait en péril la paix sociale qui règne au Québec.

Vérité, grossièreté, attaque douteuse ? Qu’en est-il vraiment ?

Perturbations en vue

Sur quels faits Alexandre Taillefer se base-t-il pour prédire un déraillement du train social québécois si la CAQ prend le pouvoir ?

Tout d’abord sur les propos de François Legault au cours des derniers mois, puis, maintenant, sur les promesses électorales qu’il commence à préciser (pas tant que ça, mais bon, attendons encore).

Chronique d’une catastrophe inventée ? Pas tant que ça, quand on y pense.

Tout d’abord, François Legault clame haut et fort depuis plusieurs mois qu’il entend réduire la taille de la fonction publique québécoise. À Québec, ville de la CAQ et ville de fonctionnaires, on ne semble pas comprendre que ce que monsieur Legault promet, c’est de vous faire perdre votre emploi.

Quand on pense aux négociations syndicales houleuses des dernières années, aux revendications en matière de bonification des échelles salariales et aux demandes répétées d’embauche dans des ministères où l’attrition a augmenté le volume de travail de nombreux fonctionnaires, on se surprend de la popularité d’un parti qui promet tout l’inverse.

Réduire la taille de l’état et contrôler les dépenses du gouvernement, ça signifie également privatiser de nombreux services gouvernementaux. Si un emploi est transféré au privé, vous dites-vous, c’est un emploi quand même ! Mais combien d’entreprises offrent des salaires et des conditions aussi avantageux que ceux offerts par le gouvernement ? Pas tant que ça...

En bref, la CAQ promet que les syndicats vont prendre la rue tôt ou tard en cas d’accession au pouvoir.

Plus encore

Ensuite, si cette réflexion ne suffit pas, on n’a qu’à penser à la promesse de François Legault de déchirer l’entente du gouvernement avec les médecins spécialistes et de diminuer d’en moyenne 80 000 $ le salaire de ceux qui tiennent le bistouri.

Laissez-moi rire un peu...

Hahahahahaha ! Hahahaha !

Maintenant que c’est fait, permettez-moi également de vous citer Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes, en prévision de l’élection du 1 er octobre :

er octobre, et c’est le message qu’on veut lui dire : les résultats arrivent, est-ce que vous voulez mettre ça en péril pour une autre chicane pendant quatre ans ? » « Si on rouvre l’entente et qu’on veut couper les augmentations qui sont arrivées, bien il y a des services qui ne seront plus là , c’est tout. (...) La population devra décider le 1octobre, et c’est le message qu’on veut lui dire : les résultats arrivent, est-ce que vous voulez mettre ça en péril pour une autre chicane pendant quatre ans ? »

Ça ressemble à des menaces ? Personnellement, je pense que ça ressemble surtout à la promesse que madame Tartempion va attendre un sacré moment avant d’avoir son rendez-vous en dermatologie et que c’est possible que les listes d’attente en chirurgie s’allongent soudainement.

Ça ne touche pas la paix sociale ? Quand les médecins spécialistes vont faire la grève du zèle et traîner le gouvernement devant les tribunaux pour conserver leurs acquis, j’ai hâte de voir le coût des avocats du gouvernement et la durée des procédures.

Si c’est avec ça que la CAQ entend financer la majeure partie de ses promesses, on peut être assurés que les citoyens sont ceux qui vont payer la facture.

Aller plus loin que les chiffres

Dernier exemple des risques qu’entraînent les positions de la Coalition avenir Québec ? L’opposition de François Legault au projet d’énergie éolienne d’Apuiat.

À sa face même, ce projet n’a pas l’objectif de créer des revenus supplémentaires pour Hydro-Québec. Mais le gouvernement négocie dans des buts supérieurs. Notamment, on souhaite diversifier les sources d’énergie pour l’avenir, créer des emplois pour les communautés innues de la Côte-Nord et entretenir de bonnes relations avec les Premières Nations.

Est-ce que des pertes de revenus sont anticipées ? Oui, à court et moyen terme.

Est-ce que les retombées économiques et les avantages du projet à plus long terme compensent ? Pour le savoir, il faut se demander de quoi auront l’air les routes de chantiers de la Côte-Nord et du territoire du Plan Nord si le gouvernement entreprend un affrontement avec les Premières Nations.

Bonne chance.