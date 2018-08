L'«amie» qui a poussé une ado en bas d'un pont identifiée dans une nouvelle vidéo

Une nouvelle vidéo dévoilée vendredi de l’adolescente de 16 ans poussée en bas d’un pont de 60 pieds par une «amie», aux États-Unis, montre les moments qui ont précédé la chute de Jordan Holgerson.

On aperçoit la jeune fille de 16 ans en maillot de bain et hésitante à sauter dans la rivière, 60 pieds plus bas. Elle supplie son amie, identifiée comme étant Taylor Smith, 18 ans, de ne pas mettre à exécution sa menace de la pousser en bas, mais cette dernière le fait quand même, envoyant l’adolescente de 16 ans à l’hôpital avec six côtes cassées, des poumons perforés et d’importantes ecchymoses un peu partout sur son corps.

«Fait juste sauter, tu as promis que tu le ferais», peut-on entendre dire Smith à Holgerson.

Les docteurs ont indiqué qu’une chute de cette hauteur équivaut à un saut de trois étages et que l’entrée à l’eau, surtout lorsque l’angle n’est pas optimal, peut être ressentie par le corps comme une chute sur du béton.

Dans une entrevue à NBC, Holgerson a affirmé qu’elle ne ressentait pas le besoin de reparler à Taylor Smith, même si cette dernière s’est excusée à plusieurs reprises.

«Je suis constamment en douleurs et le matin, c’est pire. Je ne peux même pas me lever», a-t-elle confié.

Les autorités n’ont toujours pas décidé si elles allaient porter des accusations. La famille Holgerson, elle, espère que Taylor Smith paiera pour son geste.

«Maintenant que j’ai du recul, je dirais que j’aimerais qu’elle se retrouve en prison et qu’elle pense un peu à ce qu’elle a fait», a noté l’adolescente.