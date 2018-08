Le cinéma d’auteur à l’honneur

Les Percéïdes, festival international de cinéma et d’art de Percé, mettra en valeur cette année le cinéma d’auteur d’ici et d’ailleurs. Sa 10e édition présentera 12 œuvres de 20 pays, du 16 au 26 août prochain, dont plusieurs premières en sol gaspésien.

Parmi les projections au programme, notons Ta peau si lisse, de Denis Côté et Le Nid, de David Paradis, un film essoufflant qui nous plonge au cœur d’une expérience étrange interprétée par les acteurs québécois Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais.

Du côté des films internationaux, on pourra y voir Call Me By Your Name, qui était en nomination pour le meilleur long métrage aux Oscars, ainsi que The Square, récipiendaire de la Palme d’or à Cannes.

Classe de maître

Le festival propose également une classe de maître avec le directeur photo Michel La Veaux, qui a travaillé sur La disparition des lucioles, de Sébastien Pilote, et qui recréera un plateau de tournage à Gaspé. La présidence d’honneur est assurée cette année par Phil Comeau, réalisateur du documentaire Zachary Richard, toujours batailleur.