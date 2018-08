Le fuyard de l’A40 comparaît aujourd’hui

Arrêté après une cavale de plus de 170 kilomètres, l’homme qui a pris la fuite avec un VUS de la Sûreté du Québec va comparaître aujourd’hui au palais de justice de Québec.



L’individu sera de passage en cour pour son enquête sur remise en liberté, lui qui est détenu depuis son arrestation, hier, dans le stationnement d’un restaurant en bordure de l’autoroute 40, à la hauteur de Yamachiche.

Il a d'abord comparu hier par voie téléphonique pour faire face à quatre chefs d’accusation. Il est actuellement accusé de vol de véhicule, de fuite, de conduite dangereuse et d’entrave à un agent de la paix.



170 kilomètres



L’homme s’est lancé jeudi matin dans une folle cavale de plus de 170 km, pour être arrêté une heure plus tard dans les environs de Trois-Rivières.



Tout a débuté vers 5 h, lorsque les policiers de la SQ ont été appelés à la suite du déclenchement d’une alarme rue du Péridot, à Boischatel.



Un voisin qui a été témoin de la scène a rapporté qu'il avait été réveillé par des bruits un peu avant 5 h du matin. «Ils étaient quatre policiers, ils avaient leur fusil en main. Lui, il criait: “Je n’ai rien fait de mal!”» a relaté le témoin.



Les policiers auraient tenté de forcer la porte d’entrée, puis auraient fracassé une fenêtre à l’avant de la maison.



Les quatre agents se seraient ensuite dirigés vers l’arrière de la résidence, laissant les deux véhicules sans surveillance dans la rue.



«En bobettes»



«Il a sauté à travers la fenêtre fracassée, en bobettes. C’était digne d’un film, les souliers sont restés sur le gazon», a raconté le voisin, encore incrédule.



L’homme a alors ouvert la portière du VUS noir de la SQ pendant que les policiers revenaient vers lui en le sommant de sortir. Selon le témoin, le véhicule était en marche, les portes débarrées et les gyrophares allumés.



Malgré les armes pointées sur lui, le suspect a fait demi-tour dans le rond-point pour repartir dans l’autre sens. C'est alors que la longue poursuite policière a débuté.



Le fuyard a vraisemblablement traversé la ville de Québec avant d’emprunter l'A40 en direction de Trois-Rivières. La SQ, le Service de police de la Ville de Québec et d’autres corps de police municipaux ont tenté d’intercepter l'individu pendant sa cavale.



La poursuite s’est conclue une heure plus tard, à environ 170 km de son point de départ.



Le fugitif s’est finalement arrêté de lui-même dans le stationnement d’un restaurant, au kilomètre 174, à la hauteur de Yamachiche, près de Trois-Rivières, où il a été mis en état d’arrestation. De nombreuses voitures de police ont convergé vers la halte routière.



Le suspect a été conduit dans un hôpital avant d’être interrogé par les enquêteurs.

-Avec la collaboration de Nicolas Saillant