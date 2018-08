L’inflation en hausse de 2,4 % au Québec et 3 % au Canada

OTTAWA | L'Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,4 % au Québec au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet, après avoir progressé de 2 % en juin dernier.

C’est la province au pays qui a connu l’inflation la plus faible.

Au Canada, l’inflation a été de 3 % au cours de la période de 12 mois se terminant en juillet, après avoir progressé de 2,5 % en juin, selon les chiffres dévoilés vendredi par Statistique Canada. Il s’agissait déjà du niveau le plus élevé depuis février 2012.

La hausse de l'Indice des prix à la consommation est surtout attribuable aux prix de l'énergie.

De plus, les prix plus élevés pour le transport aérien et les voyages organisés ont aussi contribué à la hausse des prix à la consommation en juillet.

Statistique Canada souligne également que les huit principales composantes ont augmenté d'une année à l'autre en juillet. «Les coûts de l'énergie ont augmenté de 14,2 % par rapport à juillet 2017, après avoir enregistré une hausse de 12,4 % d'une année à l'autre en juin», précise-t-on.

Dans son dernier rapport sur la politique monétaire de juillet dernier, la Banque du Canada anticipait un «dépassement prévu de la cible de 2 % [...] attribuable à la remontée des prix de l’essence au cours des derniers mois, aux répercussions des hausses du salaire minimum, aux droits de douane imposés récemment et à la transmission des variations du taux de change».

Plusieurs économistes ne s’attendaient pas à cette progression de l’inflation jusqu’à un niveau atteint en 2011. C’est le cas de Benoit P. Durocher, économiste principal chez Desjardins. «Dans ces conditions, il est évident que les autorités monétaires disposent d’une moins grande marge de manœuvre dans la gestion de la politique monétaire», a-t-il fait savoir.

M. Durocher croit toutefois que l’inflation totale pourrait avoir atteint un plateau et table sur le mois d’octobre pour la prochaine hausse des taux d’intérêt directeurs.