Micheline Bernard dans le film de Xavier Dolan

Après de nombreux rôles au petit écran et au théâtre, la comédienne Micheline Bernard fera un retour au grand écran et pas avec n’importe qui...

« Je commence à tourner bientôt dans le film de Xavier Dolan Matt et Max. Je joue la mère de Matt qui est mon fils. Max est joué par Xavier. Et Matt et Max ont toujours été de très grands chums. Alors, je joue la mère qui a vu grandir Max. Elle a pris soin de lui parce que lui et sa mère, c’est une autre dynamique. Elle s’appelle Francine et c’est un beau personnage », mentionne l’actrice au dévoilement de la programmation de la saison d’automne du Théâtre La Licorne, mardi dernier.