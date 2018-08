Momo Challenge: les corps policiers aux aguets

Les différents corps policiers restent très vigilants au sujet du fameux Momo Challenge et demandent à la population de faire attention avec qui ils communiquent sur les réseaux sociaux.

Momo, un personnage effrayant au sourire démoniaque et aux yeux exorbités, contacte un jeune sur Facebook ou sur l’application WhatsApp.

Il lance ensuite une série de défis au jeune et demande à ce qu’il soit exécuté dans un temps imparti. Si le jeune ne se conforme pas, Momo menace ensuite le jeune.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil a publié un communiqué suggérant aux internautes de ne pas ouvrir de lien ou de relever ces défis.

«Nous vous invitons à prendre une capture de votre écran, fermer cette fenêtre par la suite. Il est important de nous contacter, en composant le 9-1-1», explique-t-on.

La Sûreté du Québec dit ne pas avoir eu de signalements sur son territoire et dit prendre tous les différents types de challenge très au sérieux.

«Les gens se doivent d’être vigilants avec tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux», prévient la sergente Ann Mathieu.

Même son de cloche du côté de Saguenay, Trois-Rivières et Laval qui n’ont pas eu connaissance de cas non plus, mais que, si cela devait se produire, il y aurait enquête et possiblement une rencontre avec des intervenants sociaux communautaires, le CLSC ou la DPJ.

Quoi faire?

La Sûreté du Québec tient à rappeler les conseils de base pour un comportement sécuritaire sur Internet.

► Être vigilant sur les différentes plateformes et les invitations qu'on peut recevoir.

► Faire preuve de prudence si on est abordé par des gens qu'on ne connaît pas et s'abstenir si on a des doutes.

► Aviser une personne de confiance ou les autorités si on nous envoie des images violentes ou si on nous demande de commettre des gestes irréparables.

► Prendre son temps avant de cliquer pour s'éviter une série de problèmes.