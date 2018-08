« Commander ici ou commandez ici ? Sonnez ici ou sonner ici ? Doit-on employer l’infinitif ou l’impératif ? » se demande Louise. Les deux formes sont possibles. L’impératif est plus direct que l’infinitif. Il introduit la notion de règle, de consigne. Il peut emprunter la forme d’un ordre et s’adresse à un groupe particulier, à certains individus. Ex. : remplissez le questionnaire ; faites parvenir votre demande d’emploi à la direction ; jetez les ordures dans la poubelle ; réduisez votre vitesse... En comparaison, l’infinitif est neutre. Le concept qu’il véhicule n’a rien de directif. Il traduit ce qui est suggéré, les marches à suivre, les indications techniques, les modes d’emploi. Ex. : éteindre l’appareil après usage ; éviter de faire du bruit ; ne pas nourrir les singes... Alors ? Commander ici ou commandez ici ? Sonnez ici ou sonner ici ? Si ces quelques mots n’ont rien d’une instruction formelle, on choisira l’infinitif. Évitez cependant d’employer l’infinitif et l’impératif dans une même phrase. Ex. : fermez la porte et ne faites pas de bruit (et non fermez la porte et ne pas faire de bruit).