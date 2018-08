Nombreux à camper au Walmart

RIVIÈRE-DU-LOUP | Plusieurs touristes n’hésitent pas à dormir dans leur campeur dans les stationnements de magasins Walmart de plusieurs régions du Québec. Jeudi soir, une cinquantaine de personnes ont passé la nuit à la succursale de Rivière-du-Loup.

Cette pratique est de plus en plus populaire et est tolérée par la multinationale.

Ça permet aux touristes de faire une transition durant un long déplacement. C’est pratique et sécuritaire.

Les campeurs rencontrés au Walmart de Rivière-du-Loup vendredi sont conscients qu’ils sont parfois jugés parce qu’ils choisissent ce site asphalté. Mais ils ont accepté d’expliquer pourquoi ils s’arrêtent occasionnellement et gratuitement sur des stationnements plutôt que sur des terrains de camping.

« Le moins de place possible »

« Je ne comprends pas ceux qui restent trois jours dans les stationnements. C’est un choix pour eux autres. Moi, le Walmart, c’est un passage. On coupe le voyage en deux », dit Antonine Michaud de Rimouski.

Son conjoint Rodrigue Boucher et elle n’ont pas sorti tout leur équipement pour passer la nuit près du Walmart de Rivière-du-Loup jeudi, alors qu’ils arrivaient du Lac-Saint-Jean pour se rendre à un camping de Trois-Pistoles. « On prend le moins de place possible », dit-elle.

Ils ont campé de cette façon à trois ou quatre reprises durant l’été. Jeudi soir, Antonine Michaud dit avoir compté une cinquantaine de roulottes et de motorisés sur le stationnement.

« Lorsque l’on fait un grand voyage et qu’on arrive à 16 h, il n’y a plus de place dans les campings traditionnels, surtout durant les semaines de la construction. Ou si on arrive tard, il fait noir et tu ne connais pas le terrain. La cour du Walmart est plus pratique à ce moment », constate Antonine Michaud.

Jeudi, le couple a soupé en ville, a fait son épicerie au Walmart et a dépensé au centre commercial.

D’ailleurs, la Ville de Rivière-du-Loup, à qui Camping Québec avait demandé de légiférer pour limiter le passage des campeurs des Walmart à une nuit, a plutôt choisi d’envoyer des gens distribuer des dépliants des campings de la région, pour les inciter à les visiter.

Pour voyager

Eliette et Richard Fortin, de l’Ange-Gardien, se promènent partout au Québec l’été avec leur petite roulotte pour que M. Fortin puisse profiter de sa passion pour la photographie. Ils se payent des nuitées dans des campings de la province, mais il leur est arrivé deux fois cette saison de s’installer sur un stationnement public, après avoir vérifié sur internet si c’était toléré.

« On n’est pas longtemps. On passe la journée, on “dépinne”, on se promène et s’il y a quelque chose d’intéressant pour le lever du soleil le lendemain matin [pour la photo], on va dormir ici », dit Mme Fortin.

Le couple ne sort pas de BBQ, de chaises et d’auvent lorsqu’ils s’installent sur un stationnement, par principe.