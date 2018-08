Pèlerinage en famille pour l’animateur Dave Morissette

L’animateur Dave Morissette n’a pas hésité une seconde à l’idée de parcourir le chemin de Compostelle, accompagné de ses deux fils Zach et Jérémy, 14 et 22 ans, et de son père Allen, 67 ans, en juin dernier. Toutefois, l’aventure ne s’est pas déroulée comme il le croyait...

« C’était pire que prévu ! J’imaginais partir avec mes deux gars et mon père et que tout allait être beau. Ç’a été dur. Je croyais que ça allait être une ballade. Tu pars et tu es excité, mais après, il y a des moments difficiles, par rapport au chemin et aux décisions qu’on allait prendre. On a eu des moments où on était découragés, mais aussi d’autres moments d’euphorie », raconte-t-il, rencontré au dévoilement de la programmation d’automne de la chaîne Moi & Cie, lundi dernier, au Centre Phi.

Pour l’ex-hockeyeur, ce pèlerinage de 800 kilomètres en vélo, en douze jours, a soudé sa famille plus que jamais.