Plaisante salade

Plat minceur par excellence pendant de nombreuses années, la salade a bien plus à vous offrir qu’un régime amincissant. Repas des plus sains, elle peut se décliner en une variété surprenante.

Mais qu’est-ce qu’une salade : il s’agit d’un mets composé de feuilles « d’herbes potagères, crues, assaisonnées d’huile, de vinaigre et de sel ».

Depuis l’époque de la Rome antique, la salade tient un rôle significatif dans notre alimentation. Le terme salade vient du nom latin sal qui signifie sel, qui se rapporte au fait d’assaisonner ses légumes crus afin de les déguster en salade.

L’univers de la salade doit se voir comme un monde à l’infini.

Jouez avec les saveurs ! Le choix des légumes est à votre guise.

Voici mes 10 recettes coup de cœur de l’été. Bonne découverte !

4 raisons pour ajouter une salade au menu

Fraîcheur

Plus l’aliment est frais, plus grande sera sa valeur nutritive. S’approvisionner localement est souvent la solution pour une meilleure fraîcheur. Et aussi, avez-vous remarqué que les aliments locaux sont souvent plus savoureux ?

En pleine saison des récoltes, c’est le moment idéal pour aller à la rencontre des maraîchers afin de découvrir leurs dernières cueillettes en plus de nourrir notre corps de produits frais !

Santé

Riches en fibres, les légumes sont aussi bourrés de vitamines et de minéraux, faibles en cholestérol, remplis de bons sucres, etc. La liste des bienfaits est très longue. C’est à vous de les rendre appétissants et rassasiants, bien que cela ne demande pas trop d’efforts. Trouvez l’équilibre entre les saveurs, laissez-vous inspirer avec les multiples options de garnitures afin de rendre vos salades complètes et soutenantes. N’oubliez pas les protéines pour en faire un repas complet.

Par contre, gare à la vinaigrette commerciale ! La salade composée devient rapidement un moins bon choix pour la santé lorsqu’on la garnit d’ingrédients transformés ou d’une vinaigrette aux ingrédients raffinés. N’oubliez pas de lire les étiquettes des produits que vous achetez et de vous informer sur les choix plus sains.

Faire ses propres vinaigrettes et garnitures vous permet d’avoir un meilleur contrôle sur ce que vous mangez. Faire ses propres recettes à la maison reste le choix optimal pour une alimentation saine.

Énergie

Beaucoup plus économique en énergie ! Les salades sont faciles et rapides à digérer pour le corps. Par conséquent, le corps conserve son carburant pour le reste de la journée.

La salade composée offre aussi une belle palette de création pour y ajouter des éléments nutritifs. Des bébés feuilles, des germinations, des graines, des noix ou des super aliments sont aussi une source d’énergie qui sera assimilée plus rapidement.

Créative

Les salades sont sans limites et peuvent vraiment sortir de l’ordinaire. À vous de changer vos habitudes en changeant les coupes de vos légumes et en cuisinant avec différents aromates et épices.