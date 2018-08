Refonder le Bloc Québécois pour unir les indépendantistes

Le 18 août prochain, le Bloc Québécois tiendra son premier conseil général depuis le vote de confiance du mois de juin. Les délégués du parti auront à décider de quoi sera fait l’avenir pour leur formation politique. Le moment est venu de marquer le début d’une nouvelle étape pour le Bloc Québécois, pour redonner aux Québécois une voix forte pour le Québec et son indépendance à Ottawa. Le moment est venu de se redonner un parti audacieux et populaire qui sache rassembler.

Nous sommes plus de 70 jeunes militants du Bloc Québécois et de jeunes en faveur de l’indépendance du Québec et nous appelons les délégués du Bloc Québécois présents lors du conseil général du 18 août prochain à appuyer massivement le projet de Refondation porté par le Forum Jeunesse du Bloc Québécois (FJBQ). Il s’agit là d’une opportunité sans pareil de préparer l’avenir du mouvement indépendantiste et de repositionner notre parti comme le grand rassemblement de tous ceux qui souhaitent faire du Québec un pays, un rôle que seul le Bloc Québécois peut remplir en tant qu’unique défenseur du Québec et de son indépendance sur la scène fédérale.

Après le scrutin du 1er octobre, de nouvelles discussions pour assurer la convergence des indépendantistes auront assurément lieu. Le Bloc Québécois pourra prendre part à cette discussion et même aspirer à en être un leader influent si seulement nous nous donnons les moyens comme membres pour repartir à neuf et avoir les coudées franches pour parler d’indépendance sans complexe ni partisanerie superflue. Le mouvement souverainiste aura besoin d’une direction forte et assumée pour orienter son avenir et seul le Bloc Québécois est habilité à prendre ce rôle avec le leadership et les convictions qu’on lui connaît et qu’on est en droit d’exiger de lui en tant que militants indépendantistes.

Cette refondation que nous proposons, elle nous offre aussi les moyens d’élargir les bases du Bloc Québécois actuel. En effet, comment expliquer que le Parti Québécois compte 80 000 membres et que Québec Solidaire en compte 10 000, alors que le Bloc Québécois, censé réunir tous les indépendantistes au fédéral, en compte 15 000? Par le renouvellement qu’elle apporte, la Refondation ouvre grand la porte à un dialogue entre les militants souverainistes de tous les partis afin que ceux-ci se dotent d’un programme à leur image et qu’ils se retrouvent dans le Bloc Québécois. En effet, nous sommes des jeunes autant à gauche qu’à droite, issus de différents partis politiques et mouvements, certains des indépendantistes orphelins : mais nous nous réunissons sur la base de la cause indépendantiste.

Le conseil général du 18 août prochain est donc un grand jour pour notre formation politique ainsi que pour les indépendantistes de toutes allégeances : ils ont la chance d’appuyer un projet profondément réformateur qui propose de remettre l’avenir du mouvement pour l’indépendance aux indépendantistes eux-mêmes en leur offrant la possibilité de tous se façonner un parti fort, influent et qui leur ressemble. C’est une chance qui ne passe qu’une fois par génération et nous avons bien l’intention de la saisir pour le Québec et pour son indépendance.

Signataires

1. Camille Goyette-Gingras, présidente du Forum Jeunesse du Bloc Québécois (FJBQ)

2. David Benoît, vice-président du FJBQ

3. Jean Guillemette, trésorier sur l’exécutif national du FJBQ, ex-militant d’Option Nationale

4. Nicolas Gagnon, conseiller au contenu sur l’exécutif national du FJBQ, indépendantiste de droite économique

5. Philippe Lavoie, conseiller aux communications sur l’exécutif national du FJBQ, président des Jeunes communistes du Québec

6. Mohammad-Afaaq Mansoor, représentant des jeunes de la Commission de la Citoyenneté du Bloc Québécois, vice-président des jeunes du Parti Québécois de Montréal-Centre

7. Maxime Caouette, président des jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue pour le FJBQ et militant à Option nationale – Collectif QS

8. Marc-Antoine Carrière, président des jeunes de l’Outaouais pour le FJBQ

9. Chloé Bell, présidente des jeunes de Laurentides, Lanaudière, Laval pour le FJBQ

10. Étienne-Alexandre Beauregard, président des jeunes de Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches du FJBQ

11. Stéphane Richard, membre de l’exécutif du Bloc Québécois de Dorval-Lachine-Lasalle

12. Félix L’Heureux-Bilodeau, représentant jeune sur l’exécutif du Bloc Québécois de Bellechasse-Lévis-Les Etchemins et directeur de campagne pour Québec Solidaire dans Bellechasse

13. Valérie Deschamps, présidente substitut des jeunes de la Mauricie pour le FJBQ, ex-responsable des communications en Mauricie pour Option Nationale

14. Marc-Gabriel Ruel, président des jeunes de Montérégie-Est du FJBQ

15. Alec Ordon, président des jeunes de Montérégie-Ouest pour le FJBQ

16. Francis Gauthier, président substitut des jeunes de Montréal-Est pour le FJBQ

17. Ioana Brassard, présidente des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le FJBQ

18. Vanessa Bisson, conseillère sur l’exécutif national du Comité national des jeunes du Parti Québécois

19. Jean-Frédéric Vaudry, président du Bloc Québécois de Dorval-Lachine-Lasalle

20. Gabriel Landry, conseiller sur l’exécutif du Bloc Québécois de St-Hyacinthe

21. David Gascon, militant indépendantiste

22. Paul Chailloux, vice-président du Bloc Québécois de Pierrefond-Dollars, ex-militant d’Option Nationale

23. Olivier Lavoie, trésorier sur l’exécutif du Bloc Québécois de Pierrefond-Dollars et militant de Québec Solidaire

24. Jean-Philippe Molnar, conseiller sur l’exécutif du Bloc Québécois de Beloeil-Chambly

25. Daphnée Paquin-Auger, représentante jeune sur l’exécutif du Bloc Québécois de Lasalle-Émard-Verdun

26. Charles Charron Blanchette, vice-président de l’exécutif du Bloc Québécois de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, indépendantiste de droite économique

27. Cédrick Paquin, secrétaire sur l’exécutif du Bloc Québécois de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount

28. Dominic Melançon président des jeunes du Bloc Québécois de l’Université Sherbrooke

29. Dominic Choinière Crèvecoeur, conseiller sur l’exécutif du Bloc Québécois de Saint-Jean

30. Maude-Amélie Verville, conseillère sur l’exécutif régional des jeunes de Capitale-Nationale pour le Parti Québécois

31. David Savard, vice-président des jeunes communistes du Québec

32. Olivier Leblanc-Beaudry, secrétaire-trésorier de l’exécutif régional jeune de la Mauricie pour le Parti Québécois

33. Matthieu Laflamme-Boucher, président du Rassemblement souverainiste de Brébeuf

34. Philippe Laplante, représentant jeune sur l’exécutif du Parti Québécois de Saint-Jérôme

35. Jean-Philippe Rodier, vice-président du comité du Parti Québécois de l'université Laval

36. Pierre-Carl Labrecque, militant du Bloc Québécois

37. Jérôme Caya, ancien militant du Bloc Québécois

38. Sébastien Fontaine, membre du Bloc Québécois

39. Jérémi Lepage, militant du Parti Québécois

40. Sora-Claire Braën, militante du Parti Québécois

41. Ana-Luisa Tinoco, militante du Parti Québécois

42. Kevin Beausejour, militant du Parti Québécois

43. Jordan Craig Larouche, militant du Parti Québécois

44. Guillaume Morin, membre du Parti Québécois

45. Jérome Lamontagne, membre du Parti Québécois et de Québec Solidaire

46. Alexandre Phénix, militant de Québec Solidaire

47. Sarah-Emmanuelle L’Heureux Bilodeau, membre de Québec Solidaire

48. Olivier Chevarie, membre de Québec Solidaire d’origine acadienne

49. Marie-Josée Lamontagne, membre de Québec Solidaire

50. Paul Gagné, indépendantiste de droite économique

51. Frank Malenfant, militant indépendantiste

52. Virginie Chevalier-Archambault, militante indépendantiste

53. Adam Margineanu-Plante, militant indépendantiste

54. Charles Boutin, militant indépendantiste

55. Elisabeth L’Heureux Bilodeau, indépendantiste orpheline

56. Jordan Craig Larouche, militant indépendantiste

57. Kevin Galipeault, militant indépendantiste

58. Derick Perth, militant indépendantiste

59. Alexandre Gauthier, militant pour la laïcité, la langue française et l’indépendance

60. Xavier Beaulieu, indépendantiste orphelin

61. Axel C. Trautmann, indépendantiste orphelin

62. Anthony Tremblay, indépendantiste orphelin

63. Joseph Gravel, indépendantiste orphelin

64. Samuel St-Cyr Daoust, indépendantiste

65. Alexandre Dion, indépendantiste orphelin

66. Maxime Royer, indépendantiste orphelin

67. Francis Gagnon, indépendantiste orphelin

68. Nicolas Dionne, indépendantiste orphelin

69. Nicola Ouellette, indépendantiste orphelin

70. Chris Bouillon, indépendantiste orphelin

71. Evan J. Demers, indépendantiste orphelin

72. Julien Desrochers, indépendantiste