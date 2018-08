Robidoux piaffe d’impatience

Mikaël Robidoux n’en pouvait plus d’attendre après avoir connu un hiver éprouvant à tous les niveaux, l’an passé.

Le troisième camp d’entraînement de l’énergique patineur avec les Diables rouges a une saveur bien particulière pour lui puisqu’il renoue pour la première fois avec l’action depuis sa déchirure du ligament collatéral interne du genou gauche subie le 2 mars qui l’avait forcé à rater le reste du calendrier régulier ainsi que les séries.

Robidoux venait à ce moment de déjouer les pronostics en revenant au jeu moins de deux mois après avoir été victime d’une ablation de la rate à la suite d’un contact dans une rencontre contre les Screaming Eagle du Cap-Breton, à Sydney. Son dernier match complet remonte au 14 janvier dernier, un purgatoire long de huit mois lorsque la nouvelle campagne se mettra en branle.

« Je suis excité d’être de retour. Je me sens numéro un. J’ai eu un gros été d’entraînement avec mes préparateurs physiques ainsi que mon préparateur sur glace et je n’ai pas eu de restrictions de l’été. Depuis juin, je ne pense qu’à ça et j’ai vraiment hâte au 22 septembre contre Rimouski », a lâché le hockeyeur de 19 ans qui en sera à sa quatrième année dans la Vieille Capitale.

La pédale au plancher

Robidoux est passé de la parole aux actes depuis deux jours en reprenant sa chaise de prédilection sur la patinoire, celle dans laquelle il ne laisse aucune chance à la concurrence ! Il se dit prêt à accaparer des fonctions plus importantes dans le vestiaire.

« Déjà l’an passé, j’amenais du leadership dans la chambre. Puisqu’on a quelques jeunes, je vais devoir servir de grand frère auprès d’eux et de les accompagner à travers le camp », a souligné l’auteur de 16 points en 41 parties ainsi que 80 minutes de pénalité en 2016-2017.

Le retour de Patrick Roy l’emballe au plus haut point.

« Je suis excité par l’arrivée de Patrick. J’écoutais ses vidéos avec Richard Martel, c’était quelque chose ! J’adorais Philippe Boucher et j’ai adoré mon cheminement avec lui, mais quand j’ai su que Patrick allait être notre nouveau coach, en sachant qu’il aime le jeu robuste et qu’il aime ça manger les bandes, j’ai hâte de commencer cette expérience. »

Caron en confiance

Renvoyé au milieu de la saison l’an passé après avoir disputé 14 rencontres, l’ailier Thomas Caron a fait le plein de confiance durant son séjour de 15 parties avec les Inouk de Granby (junior AAA) avec lesquels il a récolté six buts et cinq aides.

« J’étais un peu déçu [d’être retourné], mais j’ai vite transformé ça en positif, ce qui m’a permis de gagner en confiance et d’avoir du temps de jeu », a confié ce choix de quatrième tour en 2016.

À quelques jours de célébrer son 18e anniversaire de naissance, Caron espère convaincre l’état-major québécois qu’il peut jouer sur une base régulière dans la LHJMQ.

« Je pense que je suis prêt. J’ai travaillé fort tout l’été. Ce fut une année d’apprentissage l’an passé, surtout en dehors de la glace, et j’ai vraiment appris. De plus, j’ai maturé physiquement. »