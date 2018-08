Séries éliminatoires: l'Impact doit saisir toutes les occasions

Si l’Impact veut se maintenir les deux pieds dans les séries éliminatoires, il doit absolument profiter de toutes les occasions qui s’offrent à lui, particulièrement à domicile.

La visite du Fire de Chicago au Stade Saputo samedi soir en est un exemple parfait. Voilà une équipe en déroute qui a perdu ses sept derniers matchs et qui n’a qu’une victoire lors des onze dernières rencontres.

Le Bleu-blanc-noir doit surtout s’assurer d’amasser tous les points qu’il peut à domicile, lui qui doit disputer cinq de ses neuf derniers matchs à la maison, en incluant la visite du Fire.

Les deux équipes se sont affrontées une fois cette saison. Le Fire avait alors blanchi l’Impact 1 à 0 à Chicago grâce à un but de Kevin Ellis à la 89e minute.

Glissade

Lors de ce premier rendez-vous, au début du mois de mai, l’Impact amorçait sa glissade de quatre revers consécutifs par jeu blanc.

La troupe de Rémi Garde ne se retrouve pas dans le même genre de difficulté, mais il n’a tout de même enregistré qu’un seul gain à ses six derniers matchs.

Pour être juste, il faut cependant souligner qu’elle n’a perdu que deux fois, puisqu’elle a fait match nul à trois reprises.

N’empêche que pendant cette période, l’Impact a eu un peu plus de difficulté à trouver le fond du filet, Matteo Mancosu peinant notamment à accomplir son rôle d’avant-centre.

Hasard ou non, Ignacio Piatti a été limité à deux buts au cours de cette séquence.

Faux pas

Pour en revenir à la lutte aux séries, c’est un univers que découvre Rémi Garde. L’entraîneur-chef comprend que son équipe est dans une situation précaire.

En effet, avec une toute petite priorité d’un point sur le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui est 7e avec 29 points, la marge de manœuvre est pratiquement nulle.

« Les faux pas prennent une importance plus grande que si on était face à des équipes de l’Ouest.

« Ça va être des matchs avec de plus en plus de tension et on sait que le dernier match sera en Nouvelle-Angleterre. »

Garde ne va quand même pas bouder son plaisir de voir son équipe au-dessus de la ligne rouge.

« Je trouve ça assez intéressant qu’on soit dans cette position. Il y a quelques semaines — ou mois —, on aurait bien aimé être là. »

Concurrents directs

L’enjeu est important pour l’Impact qui va disputer les neuf matchs qui lui restent contre des rivaux de l’Association Est.

Peu importe l’association du rival, Rudy Camacho juge que la mission reste la même.

« C’est vrai qu’on va affronter des concurrents directs qui sont positionnés près de nous, et les matchs, il va falloir les gagner à domicile et ne pas faire d’erreurs.

« Et à l’extérieur, il va falloir rapporter le maximum de points possible. C’est la dernière ligne droite et on est ambitieux. »

Intégration

Rémi Garde a eu une semaine pour intégrer les trois nouveaux venus, Bacary Sagna, Quincy Amarikwa et Micheal Azira. Reste à savoir si l’entraîneur-chef va les insérer dans sa formation partante.

Plus tôt cette semaine, Mancosu s’entraînait toujours comme attaquant partant, mais garde aime bien cacher son jeu jusqu’à la dernière minute.

Quant à Sagna, il ne serait pas étonnant de le voir sur le terrain dès le coup d’envoi puisque Chris Duvall et Michael Petrasso n’ont pas été convaincants au poste d’arrière droit dernièrement.

« L’idée est de le faire jouer le plus rapidement, mais aussi de ne le faire que s’il est dans les conditions athlétiques et physiques pour qu’il soit en mesure de le faire », a prévenu Garde.

Un Fire en pleine déroute

Il y a à peine un mois, on parlait encore du Fire de Chicago dans la course aux séries de l’Association Est de la MLS. Aujourd’hui, la bande à Bastian Schweinsteiger est bonne dernière.

Il faut dire que le Fire traverse une tourmente qui perdure avec sept revers consécutifs et une seule victoire en onze rencontres.

« Ils ont joué beaucoup de matchs en juillet et n’en ont pas beaucoup gagné, a concédé Rémi Garde. Ils demeurent très dangereux avec des joueurs qui peuvent menacer.

« On ne voit pas une équipe qui est en bas de classement, ce match est très important aussi pour eux et ils ne vont pas abandonner. »

Attention

Rudy Camacho fait preuve de beaucoup de prudence en abordant un match contre un adversaire qui semble pourtant facile à battre.

« Il n’y a pas d’équipe prenable, prévient l’arrière français. Il faut qu’on garde notre niveau d’exigence élevé et qu’on ne les sous-estime pas, ça serait la plus grosse erreur. »

Ken Krolicki avoue ne pas savoir exactement à quoi le Fire ressemblera puisque plus de trois mois se sont écoulés depuis la première rencontre entre les deux équipes cette saison.

« Lors de notre premier match contre eux, ils ont eu plus le ballon, mais on était sur la route. Cette fois, nous sommes à la maison et nous devons faire preuve de plus de combativité. »

Gare à D.C.

Rémi Garde avoue surtout se méfier de D.C. United qui est revigoré depuis l’arrivée de Wayne Rooney et l’ouverture du Audi Field.

« [Il faut les surveiller] surtout si Wayne Rooney continue ainsi. C’est sûr que D.C. peut être la surprise de fin de saison, mais ce n’est pas parce qu’ils ont des matchs en retard qu’ils les ont gagnés. »

D.C., qui est 8e avec 24 points, n’est plus qu’à six points de l’Impact avec quatre matchs en main.