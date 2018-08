Le père du rappeur Samian dans la rue

« Il y a sept ans, c’était une journée comme une autre... J’avais un meeting par rapport à l’industrie de la musique. J’arrive sur un coin de rue, près de la Maison du Père, où il y a beaucoup d’itinérants et je le vois. Nos regards se croisent et c’est lui qui mendiait. Je me suis arrêté. On a pris un café. Et j’ai passé les deux dernières années de sa vie avec lui », confie-t-il, lors du dévoilement de programmation d’automne de la chaîne Moi & Cie, lundi dernier.