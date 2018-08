Syndicats et politique

La campagne, menée par une coalition de syndicats de la FTQ pour informer la population que la CAQ et le PLQ sont de la même mouture, ramène inévitablement le débat sur la légitimité pour les syndicats d’intervenir dans le champ du politique. L’éditorialiste en chef de La Presse, François Cardinal, soulevait dernièrement la pertinence en exprimant ses réserves personnelles sur ce type d’action extraparlementaire. Cardinal voudrait jeter le discrédit sur la démocratie syndicale, mais en restreignant l’action politique des syndicats, il prive les travailleurs d’une voix organisée et torpille lui-même les fondements même de notre démocratie.

L’action politique des syndicats est l’objet de critiques récurrentes, principalement chez les chroniqueurs et les partis politiques identifiés à droite, ceux-ci s’accommodent bien du lobbying des grandes corporations derrière des portes closes, mais ils souffrent difficilement la critique syndicale dans l’espace public. Le gouvernement de Stephen Harper aurait bien voulu museler ces voix dérangeantes en imposant des règles financières et d’accréditation plus contraignantes pour les syndicats au grand plaisir des associations patronales, mais il lui aura manqué une réélection pour finaliser son sabrage des droits syndicaux.

Je conviens que l’action politique des syndicats doit être responsable et s’appuyer sur les aspirations de leurs membres. Il serait toutefois inconséquent de leur part de demeurer indifférent aux questions politiques qui conditionnent quotidiennement la vie des travailleurs qu’ils représentent. En poussant plus loin l’analyse, Cardinal réaliserait que cinq des six syndicats qui ont orchestré la campagne « caquilibéraux » proviennent du secteur public et que le sixième émane du monde l’aéronautique devenu très dépendant des décisions gouvernementales. Les gouvernements sont des employeurs directs ou indirects qui se targuent d’être investis d’un mandat de la population pour imposer leurs vues aux tables de négociation. Il serait loufoque que les syndicats n’essaient pas d’influencer la teneur de ce mandat comme les patrons et les gouvernements tentent de le faire à l’égard des syndiqués pendant une négociation.

Contrairement aux appréhensions des chroniqueurs de droite, l’engagement politique des centrales syndicales québécoises demeurent timides et se limitent à de l’information sur les plates-formes des partis tout en les analysant à la lumière de leurs décisions de congrès. La FTQ, qui était la moins timorée sur le sujet, a mis fin à ses appuis partisans au cours de la dernière décennie. Même la campagne menée par six de ses composantes ne désigne par un parti comme choix de prédilection. Ces syndicats veulent toutefois mettre en lumière que les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’amélioration des conditions de vie de leurs membres demeureront semblables avec les caquistes.

À bout d’argument, les bien-pensants de la droite évoqueront à coup sûr le membre forcé de verser une cotisation qui est utilisé à la promotion d’idée contraire aux siennes. S’il fallait les croire, la règle de l’unanimité s’imposerait dans l’action syndicale pendant qu’il tolère avec complaisance les décisions d’un gouvernement élu par une minorité de population qui pousse l’outrance jusqu’à ne pas respecter ses promesses électorales. La démocratie syndicale, de par la multitude d’instances et le pouvoir de convocation des membres, est plus exigeante que celle imposée à nos politiciens avec un scrutin général aux quatre ans. Pour les donneurs de leçons, il vaudrait mieux s’y employer chez ces derniers!