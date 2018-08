Tarifs d’Hydro et administrateurs dépensiers

Abolissons les conseils d’administration

Ne commençons pas par le commencement, mais par la fin : pour faire économiser des millions de dollars chaque année aux contribuables et même aux actionnaires, il faudrait éliminer tous les conseils d’administration de tous les organismes publics et de toutes les compagnies privées.

Les conseils d’administration s’apparentent au Sénat à Ottawa et au gouverneur général du Canada et à son semblable au Québec : tout à fait intégralement inutiles. Ce sont des endroits conçus pour « parquer » des amis qui ne servent absolument à rien, mais qui sont bien rémunérés. Dans le privé, les administrateurs, souvent d’ex-politiciens ne possédant aucun ou si peu de compétences nécessaires dans le secteur d’activités de la firme, sont nommés en réalité par les dirigeants de l’entreprise. Alors le principe du « tu me grattes le dos et moi pareil » s’applique. Les administrateurs au service prioritairement des actionnaires sont une utopie et un mythe. Ils sont au service des dirigeants. Aie, avez-vous vu souvent des administrateurs, supposément indépendants, s’opposer aux décisions des dirigeants, demander leurs démissions, exiger des baisses de salaires pour les boss, etc.? Les C.A., tant du privé ou du public, sont des « rubber stamps » pour les dirigeants et pour les politiciens.

Idem au public. C’est le gouvernement qui nomme effectivement à la fois les dirigeants et les administrateurs d’organismes publics, comme la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, les hôpitaux, etc. Les C.A. d’organismes publics coûtent cher à la population et ne servent qu’à assurer des jobs aux amis du parti politique au pouvoir. C’est le cas flagrant de Micheal Penner, grand ami de Couillard, qui faisait dans les chaussettes et les collants que Philippe a nommé à titre de président du C.A. d’Hydro-Québec. Mais quoi? Caleçons, collants, chaussons et électricité vont de pair!

Vous le savez bien que lorsqu’il y a un changement de gouvernement, les têtes roulent dans tous les organismes publics. Alors pour l’intérêt supérieur de la collectivité, abolissons au plus vite les conseils d’administration de tous les organismes publics, tels Hydro-Québec, la SAQ, la Caisse de dépôt, les hôpitaux, les commissions scolaires et autres patentes du genre qui ne sont que des façades.

Le C.A. d’Hydro s’amuse et dépense

Il n’y a pas que la croisière qui s’amuse. Pendant que chaque année, Hydro-Québec se défoule en augmentant les tarifs résidentiels tout en réduisant les tarifs très privilégiés des industriels et en achetant beaucoup d’électricité au gros prix à des B.S. corporatifs, même si on n’en a pas besoin, les administrateurs et les dirigeants d’Hydro-Québec se paient la traite sur votre bras.

Les frais d’avocats du C.A. : entre amis

Bon, disons en partant qu’Hydro-Québec a un gros service juridique interne comptant plus de quarante avocats à temps plein. Qu’à cela ne tienne, les dirigeants et les administrateurs préfèrent souvent, afin de faire preuve de gratitude à des amis, donner de lucratifs et juteux contrats « questionnables » à des gros bureaux d’avocats privés qui embauchent tous d’ex-élus comme Lucien Bouchard, Jean Chrétien, Monique Jérôme-Forget, Jean Charest, Pierre-Marc Johnson, devenus plus des lobbyistes qu’autre chose.

Tiens, tiens, en 2017, le coût des frais d’avocats externes commandés par les administrateurs d’Hydro-Québec ont augmenté de « seulement » 5700 % à de gros bureaux comme Norton Rose Fulbright, Osler Hosken & Harcourt, Davis Ward Phillips & Vineberg, etc. Comment se fait-il que ces administrateurs de service qui ne font que se réunir à l’occasion pour placoter, ont-ils le droit d’embaucher des professionnels externes alors qu’Hydro-Québec a à l’interne des avocats compétents qui sont en mesure de répondre à leurs questions? Et oui, pendant que l’on ne se gêne pas pour augmenter vos tarifs résidentiels, le C.A. ne regarde pas la dépense. En plus d’être inutiles et d’être payés grassement, ces administrateurs jouissent d’une latitude quand bon leur semble : « Les frais d’avocats explosent de 5700 % au CA d’Hydro-Québec » (Le Journal de Montréal, 28 juillet 2018).

Les frais d’avocats des dirigeants

Je le répète, Hydro-Québec compte un gros service juridique interne. Mais qu’à cela ne tienne : « 40 M$ en frais juridiques externes pour Hydro-Québec depuis 5 ans » (Le Journal de Montréal, 26 mars 2018). Attendez que je sorte ma calculatrice (je ne suis pas très futé en calcul mental), mais 40 M$ divisés par 5 ans, ça donne 8 millions de dollars par année afin de saupoudrer des avocats externes de gros bureaux qui souvent chargent plus de 500 $ l’heure. Une vraie « joke » plate!

Où sont les études qui démontrent clairement qu’il est plus avantageux d’avoir recours à des avocats externes plutôt qu’à nos propres avocats à l’interne? Cette question c’est juste une blague. Je sais fort bien qu’ils n’ont pas d’études et qu’ils savent très bien qu’il en coûte beaucoup plus cher de recourir à des services juridiques externes plutôt que d’avoir recours aux avocats travaillant comme salariés d’Hydro-Québec. Mais que voulez-vous, il faut engraisser financièrement les firmes qui vont vous embaucher après votre service politique et qui financent tout le temps et depuis toujours votre parti politique. C’est le principe du retour d’ascenseur qui s’applique, tout simplement.

En passant, Hydro possède plein de locaux dans ses propres bureaux. Mais voilà, c’est plus le « fun » et ça aide des copains souvent forts sympathiques. « Plus de 644 000 $ de frais de réunions de travail en 6 mois. La société d’État (Hydro-Québec) loue de plus en plus de salles à l’extérieur de ses bureaux » (Le Journal de Montréal, 20 novembre 2017). Pas ben grave, c’est juste nous, les cons de clients résidentiels, qui paient pour ces petites gâteries.

Le président aussi passe à « go »

Ah ben, que vois-je comme titre d’article du Journal de Montréal du 14 mars 2018 : « La rémunération du grand patron d’Hydro-Québec explose de 26 %. Éric Martel a touché 815 466 $ en 2017 ». Je le rappelle, Éric Martel a été embauché en 2015 par le gouvernement du Parti libéral du Québec alors qu’il était à l’emploi de Bombardier. Un autre boss embauché sans les compétences et l’expérience requises. Bah, pas ben grave, comme président d’Hydro-Québec et d’ailleurs dans le public ça prend juste un président obéissant aux directives du gouvernement qui lui à son tour se doit d’appliquer les « consignes » du patronat. Mais à 815 466 $, je trouve que c’est ben trop cher payé alors que les firmes d’électricité contrôlées aussi par le gouvernement en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba paient leur P.D.G. entre 460 000 $ et 500 000 $ l’an. Payer un « yes man » presque un million de dollars c’est trop! Ah oui c’est vrai, comme le chantait dans les années 80’s le groupe québécois Le Show : « l’homme de la rue », c’est bien lui qui paie pour tout : un homme qui a passé devant vous dans la rue que personne, surtout pas les politiciens, n’a remarqué et qui est sans grand intérêt pour les opportunistes. Ah oui, Hydro One en Ontario paie plus cher son grand patron, mais pas pour longtemps encore, car le nouveau premier ministre Doug Ford, le frère de l’autre, a promis d’y voir. Coudonc, après l’État-Provigo dans les années soixante-dix le PLQ nous a amené à l’État Bombardier avec la C-Séries, les cimenteries Mc Innis, le PDG d’Hydro, Éric Martel et Raymond Bachand, ex-ministre libéral des Finances, devenu lobbyiste chez Bombardier, etc. C’en est même inquiétant!