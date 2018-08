Un autre legs du 375e à refaire

Un autre legs du 375 e anniversaire de Montréal est à refaire moins d’un an après son inauguration. Le nouveau chapiteau d’Anjou, qui a coûté 1,6 million $, est déjà en train de se fissurer et sera reconstruit à l’automne.

L’histoire se répète maintenant dans l’arrondissement d’Anjou. Le béton neuf du nouveau chapiteau bâti il y a un an dans le parc Goncourt s’est fissuré dans presque tous les sens et devra être refait « aux trois quarts », indique le maire Luis Miranda.

« J’ai 70 ans, et ça fait 70 ans qu’on voit faire ça : un entrepreneur fait quelque chose et l’autre le répare, a réagi Serge Lefebvre, un résident du secteur rencontré à Anjou. On voit quelqu’un boucher un trou et l’autre le rouvrir. Je ne suis plus surpris de rien. »