Un décor virtuel pour les galas

Le déménagement des galas ComediHa ! du Grand Théâtre au Palais Montcalm comportait son lot de défis. Mais l’équipe les a relevés avec brio, et les galas ont maintenant une toute nouvelle – et impressionnante – signature visuelle.

Création de la boîte montréalaise Lüz Studio (qui a également conçu le visuel de la prochaine tournée de Jack White), l’éclatant décor virtuel des galas a nécessité un an de travail.

Grâce à 360 panneaux DEL, une illusion d’optique et des effets 3D ont été créés pour donner une impression très réaliste d’une scène profonde, où on aperçoit parfois, au loin, le Château Frontenac. Le visuel est moderne et très léché.

Photo Pascal Huot

« On sent qu’on est dans un lieu non défini, explique la productrice Marie-Claude Filteau, lors d’une incursion du Journal dans les coulisses des galas, vendredi. En déménageant ici, on n’a fait aucun compromis au niveau de l’image, même si l’endroit était plus restreint. On occupe tout l’espace ».

Les boiseries qui ornent la scène de la salle Raoul-Jobin ont inspiré les créateurs, qui ne voulaient pas dénaturer le lieu. Puisque la scène est plus petite que celle du Grand Théâtre, les musiciens jouent sur un plateau au-dessus du décor.

Pas moins de huit caméras captent les galas pour la diffusion télé. À l’extérieur du Palais Montcalm, l’équipe de réalisation, avec à sa tête Luc Sirois (Lâchés Lousse, La Voix, Prière de ne pas envoyer de fleurs), est installée dans un mobile.

Photo Pascal Huot

125 artisans

Derrière le décor, pas moins de 125 artistes et artisans travaillent dans l’ombre. Aurélia Hambacher est chargée de la gestion des micros. « C’est beaucoup de stress, de préparation, de coordination », a-t-elle dit. Seulement pour le gala de Véronique Cloutier et sa trâlée d’invités, elle avait 70 fréquences de micro à gérer.

À côté d’elle, le régisseur Benoît Prégent travaille sur chaque gala depuis 19 ans.

« Et dès la fin des galas, on commence à préparer ceux de l’an prochain. On pense tout de suite aux concepts, on booke les animateurs. C’est un an de travail », souligne Marie-Claude Filteau.

Le dernier gala sera présenté samedi soir, avec Fabien Cloutier à l’animation.