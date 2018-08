Un retour attendu depuis deux ans

Tous les joueurs du Rouge et Or de l’Université Laval piaffent d’impatience de disputer un premier match cette année après une longue saison morte, mais la visite des Gryphons de Guelph représente pour l’un d’eux la fin d’un long calvaire.

Blessé sérieusement au genou gauche, que les médecins ont dû reconstruire au complet seulement quelques semaines après son arrivée à Québec, Dante Djan effectuera un retour au jeu samedi après-midi après une absence de deux ans.

« Je me sens tellement bien d’être de retour, a exprimé l’ailier rapproché natif de Calgary. Je dois continuer d’améliorer la force de ma jambe, mais mon genou se porte bien et je n’ai pas eu de problème pendant le camp d’entraînement. »

Hauts et bas

Transféré des X Men de St. Francis Xavier, Djan s’était blessé lors de l’entraînement de l’équipe, le 16 septembre, 48 heures avant le match contre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. Transporté d’urgence en ambulance à l’hôpital, l’ancien quart-arrière a été hospitalisé quelques jours avant de retourner à Calgary pour son opération.

« Cette période d’inactivité de deux ans fut un défi mentalement, a-t-il confié. J’ai eu de nombreux hauts et bas. À certains moments, je pensais que je m’en allais dans la bonne direction, mais les résultats de mes tests physiques étaient moins bons que prévu. »

« L’été dernier, il y a eu un revirement important et une grande amélioration, de poursuivre Djan. J’ai mis beaucoup d’efforts dans ma réhabilitation et j’ai fait confiance aux physiothérapeutes. »

Étant donné que tous les ligaments de son genou ont été sectionnés et que la réhabilitation ne s’est pas toujours déroulée comme souhaité, Djan a-t-il cru que sa carrière était terminée ? « La journée où je me suis blessé, je me suis dit que je ne pouvais pas terminer ma carrière de cette façon et que j’allais jouer de nouveau. C’est clair que j’ai eu à certains moments des pensées derrière la tête que je ne serais pas en mesure de revenir au jeu, mais je les repoussais. »

« Ce fut une bonne décision de demeurer à Québec pour ma réhabilitation, d’ajouter l’ailier espacé de 6 pi 1 po et 246 livres. Mes coéquipiers m’ont appuyé et je me sentais mieux d’être en leur compagnie. Je veux aussi remercier mes parents et Glen [Constantin] qui ont toujours été là pour moi. »

Habiletés

Utilisé comme centre arrière et ailier rapproché pendant le camp, Djan croit-il pouvoir contribuer au succès de l’équipe après une si longue absence ? « J’ai les habiletés pour ces positions, a-t-il indiqué, et je me sens bien physiquement. Quand j’ai été frappé pour la première fois au camp, tout s’est bien passé et je me suis dit que mon genou était correct. La nervosité s’envole dès que j’embarque sur le terrain. »

Heureux du retour de Djan, le coordonnateur offensif Justin Éthier demeure prudent. « On doit lui donner un peu de temps. C’est la première fois qu’il s’entraîne sept jours en ligne. Il bouge bien pour un gars de 240 ou 250 livres, mais c’est pas mal une recrue. Quand il est arrivé avec nous, en 2016, il a découvert une nouvelle position. »