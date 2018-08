Un test positif pour Louis-Filip Côté

À sa quatrième saison avec les Remparts, Louis-Filip Côté pourrait-il connaître son éclosion offensive au poste de joueur de centre ?

La fierté de Laurier-Station a débuté le nouveau camp du bon pied en touchant la cible trois fois lors du premier match intra-équipe durant lequel il a apprivoisé la position de centre en compagnie d’Olivier Mathieu et Mikaël Robidoux. L’expérience lui a plu.

« Patrick m’a rencontré et m’a demandé si ça me dérangeait de jouer au centre. Je suis ouvert d’esprit et ça a bien été même si j’ai dû apporter quelques ajustements. Ça faisait un méchant bout que je n’avais pas joué ! L’an passé, je crois avoir joué deux ou trois matchs à cette position », a expliqué le patineur de 19 ans, placé dans un rôle défensif en fin de la précédente saison.

« C’était une expérience, mais ça a été très bon puisqu’il a marqué trois buts ! Les trois gars ont fait de l’excellent travail, ils avaient une bonne complicité entre eux », disait Roy la veille. Côté a obtenu 25 buts et 62 points depuis ses débuts dans les rangs juniors.

Objectif : gagner

L’ancien choix de première ronde des Huskies de Rouyn-Noranda ne cache pas son désir de vivre une longue épopée éliminatoire le printemps prochain. L’élimination hâtive au premier tour aux mains de Charlottetown lors des plus récentes séries est d’ailleurs toujours ancrée dans sa mémoire.

« Je veux gagner et je veux faire un bon bout en séries. Le septième match a été assez frustrant, mais c’est une nouvelle année et ça ne donne rien de penser à ce qu’on a fait. Les changements qu’on a faits sont positifs et je crois qu’on aura une bonne année », estime Côté, qui s’est entraîné cet été sous la supervision du préparateur physique de l’équipe, David Rodrigue.