Une «Révolution française» chez les Gryphons

À l’instar des Mustangs de Western l’an dernier, les Gryphons de Guelph misent sur un fort contingent de Québécois pour les mener à la terre promise.

« C’est la “Révolution française” à Guelph, lance avec un large sourire le bloqueur Liam Lapointe. Nous sommes environ une dizaine. C’est certain que les difficultés de McGill et Concordia sur le terrain nous ouvrent des portes. Mon choix final s’est fait entre Guelph et McGill. Avec les Gryphons, c’est la combinaison idéale entre le football et les études. L’aspect universitaire aurait été le facteur numéro un si j’avais choisi McGill. »

« La communauté de Guelph est très près de l’équipe, poursuit le produit des Islanders de John Abbott. Les gens veulent le mieux pour nous. Il faut le voir pour le réaliser vraiment. J’ai pu le constater lors de ma visite. Parce que je parle très bien anglais, Guelph était une option facile. »

« Pour ce qui est des coûts, les frais de scolarité ne sont pas si différents et il y a des bourses disponibles, ajoute Lapointe. J’ai aussi un bon emploi d’été. »

Joueur de ligne offensive par excellence en Division 2 l’an dernier, Lapointe évoluera comme bloqueur à gauche partant face au Rouge et Or samedi après-midi. Une fracture à une main du partant Andy McFalls lui ouvre la porte. McFalls était un des capitaines de l’équipe canadienne au Championnat mondial U-19 à Mexico. Ancien des Cheetahs de Vanier, Jaylan Guthrie aurait pu prendre la relève, mais il est lui aussi blessé.

« On pensait prendre notre temps avec Liam et lui permettre de se développer tranquillement, mais les blessures ont changé les plans, a expliqué le coordonnateur offensif Jean-François Joncas. On va voir comment ça va se passer lors du match et on prendra une décision pour le premier match de la saison contre McMaster. »

Progression

Produit des Cougars du collège Champlain, Jeremy Kapelanski-Lamoureux a gagné ses épaulettes rapidement. Il évoluera comme partant en technique trois. Membre lui aussi de l’équipe canadienne au Mexique, Sandor Mod n’est pas admissible sur le plan scolaire.

« Avec l’absence de quelques joueurs, j’ai réussi à me faufiler, a-t-il imagé, et de montrer que j’étais capable de jouer dans les rangs universitaires. C’était l’objectif dès le départ de voir du terrain rapidement. Ça ne me stresse pas. »

« Je suis vraiment content de revenir au Québec et de montrer le calibre de jeu de l’Ontario, poursuit l’étudiant en affaires. Je vais affronter l’un de mes meilleurs amis en Alec Poirier. Ma décision finale s’est prise entre Guelph et Laval. Je voulais continuer d’étudier en anglais et le programme de business me convient mieux à Guelph. »

Joncas n’est pas surpris. « Jeremy a connu une belle progression et sa présence au camp de printemps a aidé. Il se sert bien de ses mains. Nous avions des besoins à sa position lors du recrutement. »

Partis de Guelph à 6 h 30, vendredi matin, les Gryphons sont rentrés à Québec un peu avant 17 h et ils ont tenu un entraînement dans le stade intérieur à l’abri de la pluie.