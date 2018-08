Une soirée éclatante

Véronique Cloutier a fait des planches du Palais Montcalm un véritable de terrain de jeu dans lequel elle s’est éclatée, hier, lors de son gala ComediHa !, très attendu. Elle a livré exactement ce qu’on attendait d’elle: de la folie, du contenu, du grandiose.

Trois ans après avoir animé un gala avec Louis Morissette, la reine de la variété était seule à l’animation de ce qui était la plus grosse production vu au ComediHa! cette année, un gala sous le thème de l'humour et de la musique.

Photo Annie T. Roussel

En fait, elle n’était pas vraiment seule : elle avait quasiment invité la colonie artistique au grand complet à rire et chanter avec elle, s’impliquant dans beaucoup plus de numéros que ses homologues animateurs dans les autres galas.

C’est bien beau avoir des costumes, des perruques, des confettis et des dizaines d’invités, mais bonifier le contenant se fait parfois au détriment du contenu. C’était loin d’être le cas hier. Impossible de décrire tout ce qui s’est passé hier su scène tellement il y avait de belles idées.

D’abord, en ouverture, l’animatrice a annoncé qu’elle lançait un album «hommages aux covers de chansons drôles en duo», la seule chose qu’elle n’avait pas faite encore dans sa carrière.

Avec choristes et danseurs, elle a yodlé avec Guylaine Tanguay sur Les fesses, chanter Snack bar chez Raymond avec France D’Amour, Le feu sauvage de l’amour avec « Mario Pelchat et les papes » et une électrisante chanson de Noël avec Yann Perreau.

Beau flash, les trois segments «Les nouvelles musicales», avec Marie-Lyne Joncas et Pier-Luc Funk, qui ponctuaient le gala. « Le problème, ce n’est pas Pitbull, ce sont les propriétaires de ses albums », ont-ils lancé avant d’écorcher Éric Lapointe, René-Charles Angelil, Hubert Lenoir et les narines de Robert Charlebois.

Photo Annie T. Roussel

L’humour en chanson

La musique étaient au coeur de chaque numéro. Avec flûte à bec et guitare, Arnaud Soly, des Appendices, et Julien Corriveau ont reçu une ovation après nous avoir chanté les règles à suivre dans un spectacle.

« Mitsou chantait “c’est pas comme ça qu’on fait l’amour, regardez les Chinois”. Quand j’ai eu internet, je suis allé voir... », a raconté l’unique Julien Tremblay, qui a aussi eu une ovation.

Les Denis Drolet voulait nous raconter l’histoire de la musique, mais «la musique c’est comme les chiens Mira, ça sert à rien », a lancé Denis barbu, qui mêle jazz et Jaws (le film Les dents de la mer). Le public croulait de rire avec leur chanson sur les chanteurs québécois.

Jean-François Breau, qui «à côté du Purell a l’air sale», a pris part à un numéro à saveur féministe, avec Kim Lévesque-Lizotte et Catherine Éthier, qui lui dictaient avec ironie ce qui se disait et ce qui ce ne disait pas dans les classiques québécois.

Puis, Patrick Huard et Anik Jean ont fait un sympathique numéro où chacun se lançait des flèches, sur leurs ex, leur carrière, leur personnalité, annonçant qu’ils allaient acheter Les Morissette, pour qu’Anik ait «Anik.tv et mes tattoos à l’Aubainerie».

Photo Annie T. Roussel

Tour de force

Après l’entracte, le party a repris avec un grand tour de force, celui de faire défiler 100 ans d’histoire de la musique féminine en huit minutes, avec Mélissa Bédard, Julie Ringuette, Debbie Lynch-White, Véronique Claveau et une Élyse Marquis en chaise roulante qui s’était blessée en répétitions.

Les changements de costumes de ce feu roulant se faisait derrière des panneaux lumineux, à même la scène. La Bolduc, Alys Robi, Édith Piaf, les Spice Girls, Lisa LeBlanc, Madonna étaient au programme.

Dominic et Martin ont ensuite frappé fort avec leur duo Martin et Gars Fuck All, tandis que Christian Marc Gendron, au piano, est allé plus dans l’émotion que dans l’humour.

Quelle belle idée pour conclure ce gala humour et musique, de rendre hommage à une chanson humoristique qui a marqué le Québec : Le temps d’une dinde. Yama Laurent, Gregory Charles et Ludovick Bourgeois participaient à un numéro complètement délirant, en compagnie de Michel Barette... et de cinq dindes costumées.

Mario Tessier et Véronique Claveau animent à leur tour un gala ComediHa! ce soir, au Palais Montcalm.