BEAUPRÉ, Jean-Guy



De Repentigny, le 13 août 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé Jean-Guy Beaupré, époux de Marie-Paule Roussel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jonathan (Josiane), son petit-fils Mathéo, ses frères et soeurs: Gilles (Nicole), Nicole (Richard), Michel, Sylvie (Serge), Daniel, Cécile (Éric), Paul-Émile (Marie-Ève) et Jocelyn, ses beaux-frères et belles-soeurs: Nicole (Robert), Marlène, Brigitte (Jean-Claude), André (Penny), feu Guylaine et feu Marjolaine, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis et collègues de travail.La famille recevra vos condoléances au:384, DU VILLAGESECTEUR LE GARDEURle vendredi 24 août 2018 de 13h à 16h30 et de 18h à 21h. Le samedi 25 août 2018 le salon ouvrira dès 10h et une réunion de prières aura lieu ce jour même au salon à 14h.Des dons à la Société canadienne du cancer et/ou à l'organisme Ciné des coeurs de Charlemagne seraient appréciés.