RABELLINO (PAYANT), Denise



À Lacolle, le 21 juillet 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Denise Rabellino, épouse de feu M. Martial Payant, elle était la mère de feu Réjean Payant.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc, Pierre (Mariko), Claudine (Jean-François), Christine (Gilles) et Manon (Daniel), ses quinze petits-enfants et ses dix-huit arrière-petits-enfants, sa soeur Emma, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances en l'église de Lacolle, le vendredi 24 août 2018 de 13h à 14h, suivi des funérailles à 14h.