DUFORT, Arthur



À Châteauguay, le 13 août 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé Arthur Dufort, fils de feu Roméo Dufort et de feu Émilienne Langevin.Il laisse dans le deuil sa soeur feu Huguette, ses frères André (Lise), Florent (Florence), feu Clément (feu Lise), feu Jacques, Roger (Rita), Jean-Pierre (Lise), Maurice (Suzanne) et Gaétan (Alain), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église La Nativité, 155 boul. St-Jean, La Prairie, Qc, J5R 2J9 le jeudi 23 août 2018 à partir de 13h30. Les funérailles suivront à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge.