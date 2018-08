10 évènements incontournables à ne pas manquer au Festival Mode et Design 2018

Du 20 au 25 août prochain, les fanas de mode se rencontreront au Quartier des spectacles pour assister à une multitude d’évènements cool au Festival Mode et Design afin de faire le plein d’inspiration pour la rentrée. Voici les 10 à ne surtout pas manquer!

1. Rencontrez Elisabeth Rioux

Lors d’une conférence mettant en vedette des créatrices d’entreprises qui parleront de leur parcours, rencontrez Elisabeth Rioux, propriétaire de Hoaka Swimwear, Sofia Sokoloff, designer de Sokoloff Lingerie et Andréanne Marquis, propriétaire de Womance.

20 août | 12h00 à 14h00 | Édifice Wilder, 1435 rue de Bleury

2. Boutique pop-up et défilé Incluses par Josiane et Carolane Stratis

Pour remédier au manque de diversité dans la mode locale, Josiane et Carolane Stratis du blogue Ton Petit Look lancent Incluses, une boutique en ligne qui permettra aux designers québécois d’offrir des vêtements tailles plus.

Elles détiendront donc au Festival Mode & Design un pop-up d’échantillons tailles plus afin que vous puissiez essayer les morceaux avant de les commander.

Pop-up | 22 au 25 août 2018

Défilé | 23 août à 20h30 | Quartier des spectacles

3. Voyez la performance de Cherry Lena de La Voix 6

23 août | 22h15 | Scène Principale, Quartier des spectacles

4. Le designer MARKANTOINE sera mannequin d’un jour

Le créateur chouchou des vedettes québécoises fera partie des designers qui défileront sur la passerelle du défilé de GENTLEMAN URBAIN de Ton Barbier.

25 Août | 21h30 | Scène principale, Quartier des spectacles

5. Le défilé de Kendall et Kylie Jenner pour Ardène

En vue de la rentrée des classes, Ardène présente sa collection automnale en collabo avec KENDALL & KYLIE.

Voici nos 5 boutiques pop-up québécoises coups de cœur à découvrir sur le site du festival :

6. Les bijoux minimalistes de PRYSM

7. Les vêtements sérigraphiés de Cartel Clothing

8. Les bijoux de style vintage de THIS ILK

9. Les vêtements de qualité et surtout, à prix abordable de Lovan M

10. Les bijoux boho de wellDunn

