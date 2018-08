ALLAIRE, Gilles



À Saint-Jérôme, le 11 août 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gilles Allaire, époux de Mme Céline Leduc.Outre son épouse Céline, il laisse dans le deuil ses filles Cristine et Johanne (Serge Alary), ses petites-filles Maryève, Mélanie et Hélène, ses arrière-petits-enfants, ses deux soeurs Nicole et Françoise, les autres membres de sa famille et ses amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 août de 14h à 16h et de 19h à 21h au salon de la400, PLACE DU CURÉ LABELLEST-JÉRÔMEUne liturgie aura lieu ce même dimanche, à 20h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Pallia-Vie seraient appréciés (www.pallia-vie.ca).