LAPORTE, Claude



À Terrebonne, le 23 juillet 2018 est décédé M. Claude Laporte âgé de 78 ans, demeurant à St-Calixte et autrefois de St-François (Laval).Il laisse dans le deuil son épouse Françoise G., ses filles Christine, Marie-France et feu Marie-Claude, son petit-fils Maxime, son frère Fernand (Andrée) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera, en présence des cendres, le vendredi 24 août à 12h en l'église St-François-de-Sales, 7070 boul. des Mille-Iles à Laval, suivi des funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société des Missions Étrangères (180 Place Juge Desnoyers, Laval, H7G 1A4), des enveloppes seront disponibles à l'église.