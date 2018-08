BISSON, Donat



De Mont-Tremblant, le 16 août 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Donat Bisson.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lisette Bourret, ses enfants Mario (Nathalie) et Linda (Alain), ses petits-enfants Vanessa (Michaël), Alexandre, Anthony et Mathieu, sa belle-famille ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:974 RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANTle jeudi 23 août de 19h à 21h et le vendredi 24 août dès 12h30. Les funérailles auront lieu ce vendredi à 14h30, en l'église de Saint-Jovite, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à:Fondation de l'Hôpital de Ste-Agathe(www.jedonneenligne.org/fondationmedicale/)ou à palliacco.org