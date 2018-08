VAILLANCOURT, Irenée



De Saint-François, Laval, le 14 août 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Irenée Vaillancourt, époux de madame Gisèle Gouin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Céline (Serge), Christian, feu Alain, Gaétan (Brigitte), Lyette (Alain), France (Frédéric) et Stéphane (Julie), ses petits-enfants Sarah, Raphaël, Antoine, Noémie, Eva, Victor, Lilianne et William, ses arrière-petits-enfants Romain et Hugo, ses frères et soeurs feu Léon (Madeleine), Georgette (Jules), Yvon (Suzanne) et Micheline (Jean-Luc), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Il sera exposé au:7020 BOUL. DES MILLE-ILESST-FRANÇOIS, LAVALle lundi 20 août de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le mardi 21 août dès 9h30. Les funérailles auront lieu en l'église de St-François-de-Sales le mardi 21 août à 11h.