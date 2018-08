LEBOEUF, Robert



À la Maison Marie-Pagé, le lundi 13 août 2018, est décédé à l'âge de 91 ans, M. Robert Leboeuf époux de feu Georgette Leblanc. Il était domicilié à Victoriaville.Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Francine Labrecque), Micheline (Pierre Arcand), Guy (Diane Marcil), Sylvie, Linda (Yvan Labbé). Il était aussi le père de feu Ginette et de feu Richard.Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 21 août de 14h à 16h et de 19h à 22h, ainsi que le mercredi 22 août, jour des funérailles, à compter de 9h, au complexe funéraire:VICTORIAVILLELes funérailles seront célébrées ce même mercredi 22 août, à 11h, en l'église Ste-Victoire.La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Notre-Dame, de la Maison Marie-Pagé et la Dre Kathleen Désilets pour les bons soins prodigués.